聰明挑年菜 吃的開心無負擔

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）農曆新年即將到來，採購年菜的民眾越來越多，業者紛紛主打得獎菜色、星級廚師料理、功夫菜或是知名品牌等等，讓人看得食指大動。但是挑選時你曾想過食品安全與營養標準嗎？現代人注重健康，但是年菜動輒大魚大肉或是高脂高熱量，究竟要怎麼聰明挑年菜，才能吃得開心又不負擔呢？

SNQ健康優購網駐站營養師林品蕎，特別針對宅配年菜選擇提出8點建議，也可作為大家自行料理年菜時的參考：

菜色：宅配年菜常有組合包套模式，但這些豐盛組合往往含有過多的肉品、油質、鹽份、糖份，建議有糖尿病、高血壓等慢性病家族史的民眾，自行挑選單樣佳餚，避免過量購買與食用。 海鮮：魚建議可選擇清蒸而非油炸方式。帶殼類海鮮可選擇以藥膳或清蒸方式調味，且注意是否冷凍運送，以免影響食物安全性與鮮度。另外，尿酸過高的痛風族群，盡量避免普林量較多的海鮮(牡蠣、干貝)，不妨選擇普林量較低的海參、海蜇皮來享受海味。 雞：選擇蔬食雞湯，例如刈菜（芥菜）雞湯或百菇雞湯，以增加膳食纖維的攝取，或購買清爽型的水煮白斬雞、檸檬雞片。此外，想控制熱量的愛美女性，可去除雞皮部位，減少熱量的攝取。 豬肉：很多人過年必吃的紅燒蹄、東坡肉含有肥膩的油脂量，建議民眾可選半葷菜，例如青椒鑲肉，以增加蔬菜的攝取比例。有心血管疾病的民眾，建議選擇瘦肉型態的菜餚，像是蒜泥白肉等，感受輕食風味。 蔬菜：蔬菜含有纖維質可增添飽足感，研究證實足夠的蔬菜攝取有利於代謝症候群（三高）的改善。且看似平凡的蔬菜，含有特定的植化素可加強身體代謝運轉。年節期間可利用五色蔬菜來開運兼養生，例如白蘿蔔、紅番茄、綠花椰、黑香菇、黃甜椒。 鍋物：常有多種乾貨燴雜，例如金針、竹笙等，要注意此類食材顏色是否過於鮮艷或太白。另外勾芡湯品盡量少選擇，例如魚翅海鮮羹，因為勾芡類會增加熱量的攝取，不利體態控制。而體質燥熱容易上火的民眾，建議少吃重口味的麻辣鍋物，改選清湯類的湯品較為適宜。 加工品拼盤：建議少購買香腸、臘肉等肉類加工品，因為製作過程中會添加硝酸鹽，延長保存與增加色澤鮮艷，然而研究發現這類型的加工品容易產生致癌風險。盡量改選蔬果涼菜取代，讓身體減少負擔。 甜點類：常見年菜甜點如冰糖蓮藕、心太軟，含有較多的糖份，不妨選擇枸杞銀耳湯、黑木耳露，減低熱量與糖份攝取。另外，糖尿病者飯後點心也可選擇無糖茶凍或者適量攝取水果即可。

年菜雖然一年才吃一次，但是如果過年期間吃出問題，是很麻煩又掃興的，所以林品蕎營養師提醒購買年菜也要注意是否有符合食品安全與營養的標準，透過網路下訂前須留意商品內容物說明，包括成分、重量、有效期限、保存運送方式、營養標示、食品添加物、使用方式、負責廠商名稱、食品登錄字號與廠商有無取得食品安全相關認證標章等資訊，掌握愈多商品來歷資訊，愈能避免買到來路不明或安全性不佳的年菜。

年節期間大魚大肉，許多民眾會搭配保健食品養生，須多留意產品是否有認證，例如SNQ標章、健字號認證等，因為多了專業評審把關，品質與安全上較有保障，更多資訊可瀏覽https://www.snq.com.tw/。