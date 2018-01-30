孤獨如何要人命 專家找答案

人們說，孤獨猶如現代人「隱形流行病」。但孤獨到底有多「毒」？專家設法探究孤獨如何影響人體健康，答案頗堪玩味。

美國萊斯大學心理學助理教授法根迪斯（ Chris Fagundes）和他的研究團隊，找來213名身體健康的參與者，進行了一項實驗，以了解孤獨如何影響人們的生病感受。結果發現「孤獨的人生病時的感受，比不孤獨的人要來得糟。」

這項實驗的作法，是用讓每名實驗參與者吸入含有一般感冒病毒的「鼻病毒39」（rhinovirus 39）滴劑，再讓他們分別在旅館房間內獨處5天，然後記錄他們的感覺如何。這項報告，去年在美國心理協會健康心理學期刊中刊出。

法根迪斯懷疑，那些孤獨者覺得自己更難過，並不純粹只是心理感受。孤獨，似乎的確讓人病得較重。

多項研究指出，孤獨有害健康。它提高了罹患心血管疾病、癌症、抑鬱症和老年癡呆等多種疾病風險。楊百翰大學（Brigham Young University）研究人員在2015年提出的大型研究報告也顯示，孤獨與社會隔離，都是導致死亡的風險因素，和肥胖、吸煙和缺乏運動一樣致命。

近年來，有關孤獨對健康的影響，已成媒體廣泛議論焦點。值得注意的是，孤獨或孤單寂寞，談的並不是一個人有多少朋友、花多久時間獨處，而是他或她對更多社交互動的渴望。

換句話說，你可能獨處好幾天，卻不覺得寂寞；也可能不斷被朋友和家人包圍，卻還是覺得孤獨。

為什麼孤獨如此有毒？許多科學家正在研究人體如何回應的疏遠感受。有人專注於遺傳學和生物學機制，設法「對症下藥」，就算不能消滅孤獨，至少減少它對健康的危害。

有研究認為，孤獨是壓力的一來源，而眾所周知，壓力對健康會造成許多負面影響，包括高血壓、失眠、消化不良和飲食習慣不良等等。

於此同時，也有研究人員關注的是孤獨如何影響免疫系統反應，尤其是如何影響慢性炎症的發生。加州大學洛杉磯分校基因組學研究員柯爾（Steve Cole）說，慢性炎症是許多與孤獨有關的疾病溫床，包括心臟病、癌症和神經退化性疾病等等。

孤獨，如何觸發人體免疫系統反應，顯然有更多值得探究之處。