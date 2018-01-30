軍公教加薪3%預算三讀通過　預計2/6補發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）立法院臨時會院會今（30)日三讀通過民國107年度中央政府總預算，攸關軍公教加薪3%，朝野無異議下，順利三讀。主計長朱澤民說，希望2月6日發給。



中央社報導，行政院人事行政總處表示，總預算案通過之後，會盡快呈報給行政院長賴清德核定，之後會再發文通知各相關單位，啟動補發軍公教人員薪水調薪3%的部分。



報導引述行政院主計總處主計長朱澤民說，總預算案三讀與人事行政總處完成相關作業後，主計總處將請各機關在一週內完成相關作業，希望調薪3%，能與年終獎金一併於2月6日入帳，回溯自1月份生效，一次發兩個月增加3%的薪資、加年終獎金。



朱澤民日前到立法院列席報告指出，中央政府107年度調整軍公教人員待遇準備科目編列122億元，如果連同補助大學校院、部立醫院、有基本財政收支差短的縣市等待遇調整所需經費，共計編列180億元。



此外，立法院長蘇嘉全日前主持朝野協商，也做成立法院公費助理加薪3%的朝野協商結論，全案今天三讀後，立法院公費助理也確定加薪。