日少子化勞工得利　失業率創20年新低

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)由於安倍成功的經濟政策，讓日本就業狀況改善，達到只要想工作，就絕對有工作的「充分就業」狀態。

《日本經濟新聞》引述日本「總務省」的資料，指出去（2017）年的失業率為2.8%，為20幾年來首次低於3%，也象徵日本已呈現充分就業（日語：完全雇用）狀態。而以勞動市場工作機會除以求職人數得到的「有效求人倍率」，也來到1.5倍，是44年來新高。

不過，值得注意的是，由於「有效求人倍率」只計算政府就業服務處之數據，因此或許未能充分呈現就業市場全貌。

另外，傳統上傾向成爲家庭主婦的日本女性，最近也開始積極就業，因此女性的就業率有明顯增長，來到67.4%，為1968年開始進行統計以來，最高的水準。

《日本經濟新聞》分析，少子化導致的人手不足，使得企業不得不更積極的聘用正式員工，就業市場呈現「賣方（勞方）優勢」，讓員工有更大的談判力量，要求雇主加薪或改善就業條件。

日本《NHK》報導，對於就業市場的盛況，日本官房長官菅義偉表示，日本政府將繼續加強「安倍經濟學」的力道、防止長時間勞動、並消除正職和兼職人員的薪資差距，達到「相同勞動，相同薪資」，強調執政聯盟進行勞動改革的強烈意願。

日少子化勞工得利 失業率創造20年新低

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