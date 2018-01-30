〈時評〉臺大校長應該重新遴選

近日臺大校長遴選事件因管中閔沒有做利益迴避而鬧的沸沸揚揚。

為什麼產生一堆爭吵呢？都是因為邏輯錯誤。主要錯誤原因有三：

一、遴選程序不符合規則。

二、遴選內容指出校長必須是有品德的人，但真的有嗎？

三、著墨在政治介入校園，試圖轉移注意力。

如果有這三個瑕疵存在，管中閔能否擔任臺大校長一職？

【遴選程序不符規則】

校長遴選依規定要遵守兩大規則。一是校內的遴選規則見臺大的校長遴選專區(見註一、註二)，二是國家對教職人員的規章，大綱可見下圖。

主要內容是遴選委員不可推薦不符合資格的人選，而被推薦人應該要有高尚的品德，及不可以違法兼職，三個條件都要成立。換言之，不能有違法兼職，要有利益迴避，否則就是不具高尚品德；如果沒有迴避代表在遴選的規則上就已經錯誤，就無法參與校長遴選。

不管政治有沒有介入校園，臺大遴選校長連自己的規則都不遵守，如何作為其他學校的表率。

【品德問題】

臺大主秘林達德接受《聯合報》的採訪時表示：「管有依規定在去年六月向校方提出擔任台哥大獨董申請，並獲核准同意。管今年一月十二日、當選後一周已辭獨董職務(註三)。」先思考一個問題，遴選委員是否認為參選過程中不用利益迴避，選上才要利益迴避？請清楚說明：參選過程中是否已經辭職。

並且將這件事情做一個生活常見的事情轉換；已經有一個女友的人，騎驢找馬，遇到更好的就換，如果劈腿失敗就找原本的備胎。如果認為劈腿騎驢找馬不道德，那麼當選後才辭職是否也同樣不道德？換言之，在遴選的過程中，就是沒有利益迴避的狀態，應該不具有遴選資格。正確的方式應該是，先辭職完成後才來參與遴選。

【政治介入校園，試圖轉移注意力】

臺大校長遴選事件至今的發展，部分臺大師生要求政治力離開校園(註四)。請問這些人為何邏輯錯誤至此？身為最高學府的師生，應該邏輯清楚，不管政治力有沒有伸手進去，只要有問題，被發現就應該說明，而不是用一種幫親(校園)不幫理(政治)的姿態在做事。

【結論】

不管提出問題的人有沒有政治背景或立場問題，都不是逃避回答的藉口，不斷的置之不理，令人看到的只是傲慢。而台灣文化到處充斥的邏輯錯誤與傲慢，台灣該如何進步，臺大又會走到什麼樣的地步呢？

令人困惑的是，臺大為何不重新遴選校長？過則勿憚改，不該將錯就錯。

註一：國立臺灣大學校長遴選專區

註二：國立臺灣大學校長遴選專區-國立臺灣大學校長遴選委員會作業細則

註三：獨董案 台大：管中閔遴選前報備獲准

註四：政治力退校園! 臺大逾千人連署