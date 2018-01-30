流感拉緊報 戴口罩防流感 到底有沒有用呢？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）全球流感疫情拉緊報，當流感成了常態，民眾該如何預防呢？除了施打疫苗和勤洗手外，還有其他有效又簡單的防疫措施？而許多民眾出入公共場所習慣戴上口罩，以避免遭受流感病毒的威脅，此舉在專業醫師眼中到底有沒有用呢？口罩百百種，哪種才能有效防疫呢？

醫師表示，如果要有效防範流感，在未受到感染前就需注射流感疫苗，以及做到用肥皂勤洗手，尤其是吃東西前、返家後和咳嗽或打噴嚏後更應立即洗手，出門在外不要任意用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。

而根據美國馬里蘭大學研究指出，流感病毒不須透過患者噴嚏或咳嗽的動作，病患光是呼吸就會將病毒散播至空氣中，可見得病毒之強大。美國克里夫蘭醫學中心的醫師表示，一般的外科用醫療口罩有三層，可阻隔有病源的飛沫或血液附著，以及隔絕細菌。因此如果不幸感染者，出入公共場所務必戴上外科用醫療口罩，可有效避免疫情擴散。

至於未感染流感的健康民眾來說，到底需不需要戴口罩來防疫呢？醫師表示，戴口罩可以阻絕空氣中的流感病毒入侵體內，但先決條件是一出門後無時無刻都需一直戴著才有用，如果中途拿下來效果將大大降低。

另外，提醒民眾所有口罩使用一次均需拋棄，因為口罩碰到水氣潮濕後隔絕效果將大大降低，丟棄時也不要放入紙回收，直接丟入垃圾桶即可。