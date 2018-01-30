cp值最高餐廳!台北福容自助餐網路聲量高

放寒假了，正是親友會面聚餐的好時機，對荷包不厚的學生族群來說，要怎樣吃得飽又划算，不少人找餐廳前都會上網搜尋一下評價，知名網站網路溫度計就統計出了「百大口碑網路吃到飽排行榜」，前五名包括福容大飯店 台北一館、六福萬怡、台北福華等飯店自助餐，都被網友評鑑為cp值高的餐廳，非常適合做為聚餐地點，可以邊享用主廚精心烹調的特製餐點，邊與好友話家常，度過美好的用餐時光。

福容大飯店台北一館田園西餐廳，在去年六月重新開幕後，裝潢、菜色都令消費者耳目一新，僅管從今年開始價格調整為$780+10%/人，受歡迎度依然不減，因為菜色也更豐富多樣、食材更新鮮，希望更能打動消費者的心，而這樣的用心，顧客也感受到了，拿下網路溫度計評價網路口碑吃到飽排行榜的第四名!假日每餐期來客數都有八成滿，除夕圍爐目前已經訂位額滿，初一到初五訂位數也達七成，隨著時間接近還在陸續增加中，力拼全台cp值最高的五星自助餐廳!儘管平價，菜色卻不馬虎！ 餐點種類涵蓋了台式、西式、日式、法式等，光是能夠選擇的料理就多達一百種，選擇相當的多樣。

台式料理的部分網友最喜歡的就是鮮甜的魚湯，想吃新鮮的螃蟹，過年期間特別推出佐渡花蟹，因為生長在湍急海流下，經過長期的運動，造就肉質鮮甜有彈性，只要經過簡單的清蒸或是燜煮，就能輕易的帶出花蟹本身的鮮甜好滋味。另外相當特別的是這裡還有擔仔麵，而且是由師傅現點現煮！西式料理則是鮮嫩多汁的羊小排，肉質的口感一點也不柴，恰到好處，日式料理的部分基本上就不用說了，不管是生魚片、壽司、或是手捲，應有盡有，充滿多國料理的異國饗宴絕對非台北福容莫屬。

至於其他同樣獲得網友高評價的吃到飽餐廳，像是被網友譽為吃到飽始祖的欣葉日本料理，此次登上百大口碑吃到飽排行榜的第一名，其中大受好評的煙燻鮭魚握壽司，表面炙燒過後再塗上獨門醬料讓人食指大動的好味道，是師傅只要一捏好就會被秒殺的品項；位在典華大直旗艦店一樓的豐FOOD百匯，有多達200道的料理可供選擇，從中式、日式、泰式、西式到港點通通都有，料理的選擇上可以說是超級澎派，不只種類繁多食材也都相當的新鮮，因此榮獲票選第二名。

六福萬怡酒店七樓的敘日全日餐廳，則是近幾年才剛開幕沒多久的吃到飽餐廳，自助餐提供整隻的螃蟹，以及鮮甜的整隻水煮鮮蝦，可以讓愛吃海鮮的老饕盡情大快朵頤！熟食的部分則是從嫩切牛排、炭烤牛排、香料烤雞等，你想得到的應有盡有；位於台北福華大飯店一樓中庭的彩虹座，主打亞洲美食舉凡泰式冷盤、月亮蝦餅等都是網友在網路上較常提及的料理，以不到千元有找的價位來看，cp值算是非常高了。喜歡吃到飽的人，不妨趁著寒假及春節假期這段期間，自己當起部落客展開美食大冒險，看看這些網路聲量高的餐廳是不是名副其實!