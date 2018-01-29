調查：8成1企業發年終　平均1.34個月

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）又到歲末年終，各大企業陸續公布年終獎金，根據1111人力銀行針對企業進行調查顯示，有81.4%受訪企業今年會發放年終獎金，平均發放基期1.34個月，也連續兩年呈現正成長；其中發放基期最高的前三大產業分別是以金融為主的「工商業服務」、資訊/科技業以及受惠於去年出口暢旺的「貿易流通業」。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，2017年台灣經濟表現優於預期，又台股屢創新高，帶動企業信心上揚，連帶拉抬年終發放狀況。根據金管會推估，金融業過去一年表現不俗，綜觀銀行、證券及保險三業合計獲利突破5,500億，有機會挑戰歷史新高紀錄，加上台股萬點行情持續，也間接帶動證券商獲利成長，造就金融業年終獎金一枝獨秀，預料也將掀起「年後吸才」效應，吸引跨界人才搶捧「金飯碗」。

而資訊科技業年終發放方式，大多採取保障14個月年薪制，除了固定2個月年終之外，還會加上激勵獎金、績效獎金及分紅等，以增強員工續留原職的意願。而受惠全球景氣復甦力道增強，帶動去年台灣累計全年出口3173.9億美元，創下歷年次高，財政部也預估，今年1月出口可望連16紅，續呈2位數成長，亦直接反映在業務方面，讓從事進出口貿易的企業年終開出紅盤！



而農曆春節期間，通常也是上班族用錢高峰，期盼年終獎金盡快落袋為安，從調查顯示，有高達近6成企業會在農曆春節放假前1-3周撥款至員工帳戶，另有近2成5企業會趕在放假前1-3天才轉帳入戶，但更悲情的是，有5.8%企業表示「無年終」已成慣例。