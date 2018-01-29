台北富邦銀行助您〝汪〞年理財旺 定期(不)定額基金手續費2折優惠

2018年新春伊始，隨著年終獎金、紅包、尾牙獎金等陸續入袋，民眾可展開新年度的理財計劃。台北富邦銀行建議，上班族為自己做理財規劃或為孩子做紅包理財，定期(不)定額基金是最好的入門理財工具，每個月只要3,000元起，即可啟動投資計畫！為協助民眾〝汪〞年理財博得好彩頭，即日起至2/28止，北富銀推出「基金嘉年華」優惠活動，至北富銀新申購定期(不)定額之精選基金，享不限筆數手續費2折優惠。

北富銀表示，打造新年度理財計畫，對於小資上班族或是為孩子累積教育基金，定期(不)定額基金具有多項投資優勢，包括投資門檻低(最低新台幣3,000元即可啟動定期定額基金理財)、投資時點彈性(能依投資人的喜好規劃每月扣款日期)、投資方式簡單(只要選對市場、堅持到底，就能輕鬆為自己持續漸進累積資產)，因此，定期(不)定額基金為大多數民眾的投資入門首選，也是較普遍的投資理財工具！

北富銀同時指出，投資人面對眾多基金選擇，共同問題是「不知道怎麼開始投資金基金？那些標的適合自己？」，此時，建議可善用銀行資源協助自己打造基金投資計劃。像北富銀就擁有資深財富管理團隊，依金融市場趨勢、全球區域表現，並使用多重量化指標，為投資人挑選出兼具報酬率並波動度低之精選基金，輕鬆啟動理財計畫。對於忙碌的上班族或父母來說，是一個可兼顧投資風險與市場發展潛力的好方式。

為協助客戶在〝汪〞年起始掌握理財先機，北富銀即日起至2/28止，推出「基金嘉年華」優惠活動，凡是有北富銀信託帳號的客戶，投資當月精選基金，新申購定期(不)定額之契約，可享手續費2折，且不限筆數！歡迎有興趣的投資人至北富銀各分行洽詢，或透過網路銀行及行動銀行申購。