中華電信2月1日正式開賣HTC U11 EYEs

中華電信宣布107年2月1日起，正式開賣HTC U11 EYEs。開賣當日起至107年2月28日止，搭配大4G方案，月繳1,399元，綁約30個月，手機只要990元即可帶回家，再享FOX+首年免月租優惠(價值2,988元)，365天勁享精采運動賽事影音。此外，在107年2月28日前至中華電信門市購買U11系列，登錄還可獲得限量《HTC X MAYDAY夢想背包》(價值1,880元)，老客戶最多還能再享1千元優惠，贈禮總價值高達近6千元，中華電信就是要你趕在農曆年前輕鬆換新機，美美過新年！

HTC U11 EYEs是U11系列首款配備雙前置相機與支援臉部辨識解鎖功能的智慧型手機，HTC U11 EYEs搭載旗艦級主相機，正面全新雙自拍鏡頭，最先進6 吋18:9比例的超大螢幕。具備最新的臉部辨識解鎖，輕鬆將手機解鎖。此外，HTC U11 EYEs亦提供豔陽紅、炫藍銀及極鏡黑3款顏色供客戶選擇。媲美旗艦機的多元功能以及超親民價格，心動不如馬上行動，快到中華電信門市申辦！

中華獨家販售廣受客戶好評的HTC U11+ 128GB，2月1日起上架豔陽紅新色，搭配大4G方案月繳1,399元，綁約30個月，手機只要7,990元起，加上老客戶或行動VIP再享購機價最高現折5,000元，最新HTC U11+ 128GB旗艦型豔陽紅新機不到3千元就能帶回家，還能同享FOX+首年免月租以及登錄獲得限量《HTC X MAYDAY夢想背包》優惠。超多獨家新機與優惠選擇，就在中華電信。