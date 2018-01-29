2/8起換春節新鈔　民眾可洽454金融據點

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行今(29)日宣布，2月8日起連續5個營業日，包含中華郵政在內、全國454家公股行庫及郵局指定據點，都可兌換新鈔。其中使用頻率最高的100元券，每人每次限兌100張。

中央銀行表示，鑒於春節期間民眾有換新鈔包紅包需求，該行已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行(郵局)為本(107)年指定兌鈔地點。

新鈔兌換日程，訂於本年2月8日(週四)至2月14日(週三)，計連續5個營業日。上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之25家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾。另58家偏遠地區郵局，礙於人力，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔單位大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示。其中100元券由於是喜氣的紅色，一直以來都是最受歡迎的新鈔，因此告示上也會提醒民眾「壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」，有需要之民眾可前往兌換。

為便利民眾兌鈔及查詢，央行將於2月7日至2月13日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行(郵局)名單。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，央行提醒民眾，若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行發行局券幣科服務電話（02）2357-1945，歡迎民眾多加利用。