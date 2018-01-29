基隆長庚攜手宜蘭縣府守護偏鄉選手的健康

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）沒有一個運動選手生來就能拿冠軍，往往是需要從小培訓，以及健全的培養計畫，除此之外，台灣的運動選手常常面臨運動傷害後從此一蹶不振。有鑑於此，基隆長庚醫院與宜蘭縣政府攜手合作「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」，目的是照顧宜蘭縣偏鄉16所學校將近1,900位學童運動傷害防護工作與健康共同努力。

基隆長庚醫院與宜蘭縣政府今（29）日攜手合作「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」，陳代理縣長金德、長庚醫療財團法人王董事長瑞慧、基隆長庚醫院陳院長建宗共同出席合作意向書簽署會議。預計107年3月起將開始進行巡迴關懷，巡迴計畫首期兩年，首年經費一千萬元，透過縣府及長庚醫院雙方的合作交流及資源整合，攜手合作守護學童的健康。

陳代理縣長金德表示，宜蘭縣基層運動選手的照顧和關懷，在偏鄉的資源相對缺少，在有限的資源下，幸好長庚醫院積極為宜蘭縣偏鄉學童健康照護付出，以長庚醫療體系優質的醫療資源，深入關懷偏鄉學校學童健康狀況，協助縣府聘用專業運動防護師，並輔助運動小選手訓練及運動傷害防護，讓學童從事運動訓練過程中更有保障。

基隆長庚醫院陳院長建宗表示，長庚醫院將運用過去四年運動醫學計畫累積的經驗，以巡迴關懷隊模式走入宜蘭縣16所偏鄉學校，不向政府、健保署申請費用，首年預計投入一千萬元，由基隆長庚醫院2,000名醫護團隊，包括醫師、護理師、營養師、行政人員自願參與，關懷宜蘭每一位偏鄉學童的健康。

學童的健康及運動傷害問題不能等，透過長庚醫院與宜蘭縣政府今後的攜手合作，幫助學童及早發現問題，並結合宜蘭在地醫療機構，讓學童早日恢復健康，持續推動「幸福宜蘭」的精神。