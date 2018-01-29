讓下一代年年有餘 臺博館發表最新永續年菜食譜

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）年關將近，又到一家團圓圍爐的時刻，然而，年夜飯桌上常見的海鮮食材正在以驚人的速度消逝。正確的消費行為，可能就是挽救這項悲劇的重要關鍵！

國立臺灣博物館週六於該館南門園區舉辦「2018永續年夜飯」活動，以跨領域論壇、新版永續年菜食譜發表及博覽會等精采活動，邀請民眾吃出、煮出、買出年年有餘的健康年菜，也為下一代餐桌留一口美味佳餚。

本次發表的永續食譜包括開平餐飲學校，以長年菜、養殖白蝦及金鯧魚為主角，結合多種健康養生食材開發的「旺旺來福招金財」、「鴻運連連醉亨通」及「金銀財寶慶有餘」，以及注重本土精神的臺灣青年組成的「嶼魚廚房」設計的「蒜香煎烏魚」，還有投入越南料理研發多年的新住民陳玉水設計的「越式小煎餅」等多道美味又美觀的佳餚。

來自不同領域的10位專家也齊聚臺博館小白宮進行論壇，從實際案例分享永續糧食相關的農業科技及漁業政策。

「永續年夜飯」活動由臺博館於2016年推出，每年館方均邀請專業團隊開發永續食譜，建議使用的食材包括金鯧、烏魚、養殖白蝦、透抽等注重大自然負載力且採人工養殖的海鮮。其他經產銷認證的海鮮產品、在地食材、友善環境的農產品，也都是符合讓海洋永續的食材。歷年永續食譜可至臺博館官網下載食譜電子檔。