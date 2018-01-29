歐洲火紅編舞家與台灣舞團攜手　3月在台北推出新作！

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）「將自己化為時間的分子，順應時空轉變成就下一刻。」台灣「舞蹈空間」舞團全新作品《BECOMING》，3月將在亞洲首演！

《BECOMING》是「舞蹈空間」舞團2015年跨國製作《迴》編舞家伊凡沛瑞茲（Ivan Perez)的新作。此作品由英國The Place創意舞蹈劇場、荷蘭舞蹈節及義大利夏季歌劇節委託製作，同時為兩廳院與荷蘭科索劇院及台灣「舞蹈空間」舞團的共製。

​《BECOMING》在歐陸已展開10場巡演，2018年3月將首度與亞洲觀眾見面！

編舞家伊凡沛瑞茲是前荷蘭舞蹈劇場 ( Nederlands Dans Theater，NDT）舞者，2011年進入科索劇院展開編舞生涯，曾受邀為NDT、西班牙國家舞團、莫斯科芭蕾、英國的芭蕾男孩、古巴國立芭蕾及台灣「舞蹈空間」舞團編舞。

2016年伊凡沛瑞茲創立INNE舞團，2018年受巴黎歌劇院邀約，與知名編舞家 James Thierrée、侯非胥謝克特和克莉絲朵派特，同台呈現新作。

伊凡 沛瑞茲可說是當前歐洲最火紅新銳編舞家。西班牙出生、在荷蘭接受舞蹈養分的他，從舞者身分轉為編舞家，仍不斷自問：「我的『身份認同』是什麼？」

《BECOMING》將帶領觀眾觸碰這一連串的問題：身處於一個瞬息萬變且運行不止的世界中，如何隨著流動的時間逐波而舞？如何去探索個人身份的移轉？自身際遇及經歷如何息息相關？我們又如何在變動的群體洪流中明辨自身的位移。

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