陸委會：拒妥協飛安國安　籲中國速採彌補措施

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）蔡英文政府上任一年八個月以來，儘管不斷示善意，中國卻不斷加強對台施壓，今年開春更片面開啓M503北上航線危及台灣飛航與空防安全。陸委會主委張小月29日表示，會致力確保臺海安全的穩定格局，之後陸委會作出四點聲明，呼籲北京針對啓用M503相關航路採取彌補措施，讓一連串兩岸不安儘早落幕。

在29日年終記者會上，張小月回顧去年以來陸委會業務推動情況與新一年展望：過去一年工作包括強化兩岸交流秩序與機制，保障民眾權益；關懷協助中國籍配偶、中國籍學生，掌握我青年學生及台商在中國發展情形；推動臺港澳交流合作，提升國際競爭力。

針對新的一年展望，張小月表示會持續尋求對話機會以化解分歧，另針對中國加強對台統戰、滲透及人才磁吸等問題，會研議對策。基於人權與人道關懷，陸委會也將持續配合推動全民健保法修正，使中國學生比照外籍生及僑生納入健保體系，另將持續關切中國籍配遇在臺生活權益及需求。對於人權工作者李明哲遭對岸判刑拘禁，表示會持續結合各界力量營救李明哲。

回到近期外界關心的M503問題，陸委會表示，中國片面啓用M503南向北航線及三條延伸航路（W121、W122、W123），對台灣飛安及國安造成若干影響，除了要求對岸儘速協商，交通部民航局也對兩家持續飛航爭議航路的陸籍航空公司採取處份。

陸委會20日對此發布四點聲明：第一、解決M503相關航路問題是關乎兩岸，超越藍綠。兩岸就M503相關航路進行協商多年，是因為該等航路極為接近海峽中線，且與台灣本島往返金門、馬祖之W2、W8及W6等航路交錯，影響台灣飛安及空域管理至巨，這也是2015年3月航空小兩會協商共識的由來，並非中國所說是中國內部事務、與台灣無涉，此一事實不容扭曲。

第二、航空小兩會就M503相關航路進行協商，也是基於民航管理及飛安的需求，雙方達成的共識也透過正式新聞發佈，周知各方，任何一方皆不應片面拒絕履行共識。陸委會籲對岸應該回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。

第三、飛安及國安不容妥協，各界須有一致立場，凝聚內部最大的共識和力量，才能不被分化，促使對岸正視我方的堅持及臺灣人民的意志。第四、呼籲北京當局須珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對啟用M503相關航路所引發的各種疑慮，採取彌補措施。