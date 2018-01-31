〈時評〉體育署應主動清查單項協會

「國民體育法」去年修法後，各體育單項協會要依法進行改選，不過，現在卻傳出多個協會發生人頭會員、冒用身分的現象，政府若不大刀闊斧清查，體育改革的美意終究會被有心人士給搞砸，台灣的體育發展也將持續被扭曲。

體育協會過去長期被特定人士把持，甚至會出現傳位給自己家族的怪現象，這些人的目的，無非是要壟斷相關資源，只是，這也造成不少優秀的體育選手，因為缺乏強而有力的背景，無法獲得實質幫忙。

為了打破這些現象，避免總是由固定會員選出固定會長，立法院去年三讀通過國民體育法修正案，特別開放民眾參與協會，不再只侷限在一些運動選手的小圈圈上。不過，即便修法後，有心人士照樣想盡辦法，企圖繼續把持協會，甚至找來黑道入會，以逼退其他競爭者。

其中，最主要的辦法就是像政治人物一樣養大批人頭黨員，現在是變成養人頭會員。例如，根據立委掌握的資料，像泳協部分會員有兩萬人，但是同一個地址重複一千多次。

此外，在健美、射擊、保齡球、撞球、軟式網球協會，更出現上千筆相同地址、電話的異常情形，被認為是互換人頭會員來灌票；這項手法，如同政治人物養了人頭黨員後，在選舉時會和其他人頭大戶展開換票行為。

會出現這些情況並不奇怪，因為大家有樣學樣，加上不論任何制度，只要想方設法，也能找出漏洞來，同時，這代表著把持單項協會的舊勢力，仍想繼續控制協會運作。因此，體育署應主動清查各項協會的情形，若發現可疑情事，必須交由檢調單位進一步偵辦。

因為新修法後的制度，才剛上路，短期內不可能再修法，也不可能將法修到完美無缺，因此，重點是在貫徹執法的態度，讓各界看到改革體壇的決心，政府必須要硬起來，否則一旦退讓，那未來每次單項協會的改選，都會如法泡製，台灣的體育發展將遙遙無期。

（作者李平華，資深媒體人）