史上最兩難情人節 國賓麵包房獻上「就是妳」禮盒

古云忠孝難兩全，現代竟然「親」「愛」也兩難？史上最難抉擇的情人節來臨，因為適逢春節小年夜，本該與家人享受團圓之夜，究竟是要「見色忘親」呢，還是要「見親忘色」？想必是許多人的困擾，台北國賓麵包房幫你準備兩全其美的方法！如果和家人團聚就送另一半「就是妳」手工巧克力禮盒，如果選擇度過浪漫情人夜，那就送「就是妳」禮盒給親人，甜蜜一家人。台北國賓麵包房在西洋情人節，獻上極致祝福，推出「就是妳」手工巧克力。

不滿千元，只要NT$940就能買到台北國賓麵包房的手工巧克力，取其數字諧音禮盒取名為「就是妳」，也代表將禮盒獻給最重要的人！台北國賓麵包房選用三種進口巧克力品牌手工製作巧克力，包括義大利托斯卡尼天王級的AMEDEI艾美黛巧克力、擁有巧克力界中的愛馬仕之稱的法國VALRHONA法芙娜巧克力及擁有165年歷史的法國CACOA BARRY可可巴芮巧克力。三種巧克力各有風味色，AMEDEI艾美黛口感細緻柔滑、滋味醇厚紮實，香氣深邃多元；VALRHONA法芙娜純粹天然卻極富層次，濃郁香醇、微酸苦、可可脂含量高，巧克力香氣持續性長；CACOA BARRY可可巴芮巧克力柔順且細緻的香料芬芳中，展現出迷人且強烈的口感。

今年西洋情人節除推出「情人節巧克力禮盒」，外盒樸素典雅，台北國賓大飯店點心房主廚楊文雄，特地推出九種口味精緻巧克力，包括伯爵茶巧克力、焦糖榛果球、烏龍茶、焦糖咖啡、榛果咖啡、檸檬蘿勒、香脆焦糖粒、海鹽巧克力、香草金箔等口味。即日起至2/14止，情人節手工巧克力禮盒任選15顆，可依個人喜好選擇搭配，量身訂製情侶專屬的情人節禮盒，優惠價NT$940 (NT$原價1,050)，即日起即接受預訂，2/9-2/14可取貨。

情人節巧克力禮盒

推出日期：即日起至2/14

預定日期：即日起

取貨日期：2/9-2/14

活動內容：手工巧克力禮盒任選15顆，優惠價NT$940 (NT$原價1,050)