﻿江蘇破涉台軍事間諜案 兩台人遭起訴

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國江蘇省28日聲稱破獲一起台人涉案的軍事情報間諜案，涉案的兩名台灣人據報已被提起公訴，該案目前正在法院審理中。

《香港大公網》29日報導，江蘇省人民檢察院檢察長劉華28日透露，江蘇省去年江蘇檢方查辦危害國家安全犯罪，成立案件146件，起訴255人，其中包括一件向台灣方面提供軍事情報的重大間諜案，二名台灣人遭起訴。

據悉，2016年7月，被告的二名台灣人馬亮亮、梁鑫在河北保定打工期間，被台灣間諜吳榮同接觸收買。報導指兩人在明知對方為間諜的情況下，通過QQ郵箱、網易郵箱接受指令，利用曾在武警北京總隊服役的便利條件，搜集並向吳榮同報送武警部隊訓練、部隊和軍工企業內部部署以及軍工企業裝備測試等相關情資。

報導指事情曝光後，2017年5月，蘇州市檢察院對馬亮亮、梁鑫以涉嫌間諜罪依法提起公訴，該案目前正在法院審理中，但報導並未提及所謂「涉案台灣間諜」吳榮同的下落。

間諜罪在中國屬於嚴重犯罪，根據《中華人民共和國國家刑法》規定，一旦被認定犯有危害國家安全的間諜罪，將被判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節嚴重者最高可以判處死刑。情節較輕的，也會被處以三年以上十年以下有期徒刑。