台日友好！ 台灣成爲日本校外教學首選地

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)台日友好！台灣超越美國，成爲日本海外校外教學首選地。

日本《每日新聞》引述「全國校外教學研究協會」（全国修学旅行研究協会）2016年的資料，表示前往台灣校外教學的日本高中生，比10年前增加超過11倍，超越美國成爲第一名。

「全國校外教學研究協會」國際擔當部長木田一彦分析，日本高中愛來台灣的原因，除了對日本人友善、治安好、旅費便宜之外，還有中小型城市赴台班機暴增，縮短了台灣和日本的距離。在2011年後，台日原則上解除航班限制，有直飛班機的城市從10增加到19，而每週航班也從225暴增到592。一名熊本縣教育委員甚至表示，現在台灣已成爲「海外校外教學主流」。

另一方面，赴韓中的校外教學則呈現減少趨勢，報導認爲可能是因爲外交因素。

廣島縣一私立高中負責人告訴《每日新聞》，該校自從2012年，由於家長要求而將校外教學地從中國變更到台灣後，就每年都去台灣。負責人強調，台灣人對日本人相當友好，因此可以放心玩。

「全國校外教學研究協會」（全国修学旅行研究協会）2016年的資料。其中北アメリカ（北美）包含美國和加拿大等國。（圖片來源：「全國校外教學研究協會」（全国修学旅行研究協会）2016年的資料）