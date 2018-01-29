消保處抽驗旅行箱　知名百貨、網路平台商品也不合格

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）最近適逢寒假春節的旅遊旺季，為維護消費者權益，行政院消費者保護處(下稱消保處)檢測及查核25件市售旅行箱，品質檢驗結果有4件不符合國家標準，標示查核方面有11件不符合，消保處均已請主管機關經濟部依法處理。

行政院消費者保護處29日在台北舉行記者會，公布市售旅行箱查核結果。消保處指出，本次查核抽檢結果，品質檢測部分4件不符合國家標準，包含3件經落下試驗出現裂痕、1件輪子斷裂，已要求業者下架改善，保障消費者權益。此外另有11件標示不符合查核項目。

抽檢25件行李箱當中，有4件品質檢測不符合國家標準，其中一件在第一次落下試驗中，就發生輪軸摔斷情況。中央社

上述商品不乏來自統一時代百貨、遠東百貨板橋新站分公司、愛買永和店與PChome線上購物公司等知名賣場，所販售之部分商品。

查核結果如下（詳如附表）：

一、 品質檢測部分：

（一） 裝載試驗：全數符合。

（二） 伸縮拉桿功能試驗：全數符合。

（三） 行走試驗：全數符合。

（四） 落下試驗：4件不符合。

​二、 商品標示部分：

（一） 商品檢驗標識：5件不符合，均為缺商品檢驗標識。

（二） 中文標示：11件不符合，主要是商品未以中文標示主要成分或材料、未標示淨重、容量、數量或度數，及未標示裝載重量。

國人旅遊風氣日盛，使用旅行箱頻率日益增加，消保處為瞭解市售旅行箱之品質是否符合現行國家標準CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」，於去（106）年11月至12月間，委請台灣檢驗科技股份有限公司進行「裝載試驗」、「伸縮拉桿功能試驗」、「行走試驗」及「落下試驗」等4項品質檢測。

此外也由經濟部中部辦公室（下稱經濟部中辦）及經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）依商品標示法及商品檢驗法等相關規定，協助檢視應標示之項目。

針對本次查核所發現之違失，行政院消保處已請經濟部中辦及標檢局儘速依法辦理；其中4件樣品雖於強制列檢（106年3月1日）前即流通於市面，經濟部仍將輔導業者自行下架、回收或改正，俾確保消費者權益。

《蘋果》引述標檢局表示，如商品標示、品質不合格，要求限期下架回收改善，但業者卻未執行，可罰10萬元至100萬元罰鍰。但如果逃避強制檢驗，則可罰20萬至200萬元，如逃檢，品質又不合格，最高可罰至250萬元。

消保處提醒民眾在選購旅行箱時，應特別注意下列事項：

一、 製造或進口廠商名稱及地址、尺寸、產地及成分等資訊是否標示完整，切勿購買標示不清楚的商品。

二、 注意是否製造日期、有效日期或有效期間之標示，且內外包裝標示日期是否一致。

三、 購買貼有「商品檢驗標識」的旅行箱。

四、 依商品標示用途、使用保存方法及其他應注意事項，正確使用旅行箱。

最後，行政院消保處提醒消費者，如欲進一步瞭解商品檢驗及中文標示等相關資訊，可逕至經濟部標準檢驗局網站(http://www.bsmi.gov.tw/)及全國商工行政服務入口網－商工行政法規檢索系統(http://gcis.nat.gov.tw/elaw/query/index.htm)網站查詢。​

​消保處已要求業者將不合格商品下架改善，保障消費者權益。中央社