作風謹慎得民心 尼尼斯托連任芬蘭總統

（中央社赫爾辛基28日綜合外電報導）芬蘭總統大選今天登場，深得民心、作風謹慎的現任總統尼尼斯托順利贏得連任，在莫斯科當局與西方國家情勢一觸即發之際，尼尼斯托在與鄰國俄羅斯間取得微妙平衡有功。

尼尼斯托（Sauli Niinisto）在赫爾辛基告訴記者：「（選民）全力支持讓我很意外也很感動。我必須認真思考如何讓這具有價值。」根據完整計票結果，尼尼斯托囊括超過62%選票，大幅領先另外7名候選人。

​他說：「我無意為了改變而改變。我們將密切關注海外全球情勢，若有其必要，我們肯定會做出回應。」

法新社和路透社報導，69歲的尼尼斯托是芬蘭30多年來最受人民愛戴的總統，他在首輪投票便脫穎而出，成為芬蘭1994年改行兩輪投票普選總統以來，贏得首輪投票的第一人。

尼尼斯托的主要競爭對手、綠黨（Greens of Finland）候選人哈維斯托（Pekka Haavisto）僅拿下12%選票。

哈維斯托承認敗選時表示；「尼尼斯托已經明顯勝選，我向他致上熱烈祝賀。」

這次以無黨籍身分出戰的尼尼斯托巧妙地帶領北歐國家芬蘭向北大西洋公約組織（NATO）靠攏，卻不與俄羅斯為敵。芬蘭是與俄羅斯共同邊界最長的歐盟國家。

尼尼斯托在第一個總統任期內，致力與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）培養良好關係。蒲亭與西方國家關係不睦，尤其是自俄羅斯於2014年兼併克里米亞半島後。

芬蘭坦培里大學（University of Tampere）政治學教授勞尼奧（Tapio Raunio）告訴法新社：「尼尼斯托積極與俄羅斯領導階層和其他政治人物會面…結果顯示人民欣賞這樣的領導人。」

​勞尼奧還說：「芬蘭人一向將總統視為國家安全和生存的保證人。」

芬蘭司法部說，投票率為66.7%，30日將展開第2輪驗票作業。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070129