IKEA創辦人91歲離世 生前立志打造美好生活

瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）表示，公司創辦人坎普拉已經離世，享耆壽91歲。坎普拉生前以劃時代的平板包裝組合家具開創商業帝國，更以對繳稅感冒著稱。



路透社報導，IKEA表示：「坎普拉（Ingvar Kamprad）是20世紀最偉大的創業家之一。他於1月27日時，在瑞典斯莫蘭（Smaland）的家中安詳離世。」



法新社報導，英特宜家集團（Inter IKEA）執行長暨總裁魯夫（Torbjorn Loof）在聲明中表示，對坎普拉逝世深感悲痛，且將銘記他對一般大眾的奉獻。



IKEA集團執行長暨總裁布勞汀（Jesper Brodin）則在聲明中說：「他的成就將在今後多年受人欽佩，而他為大眾創造更美好日常生活的願景，也將持續引領、激勵我們。」



坎普拉在1926年3月30日生於瑞典南方，年僅5歲時就懂得對鄰居兜售火柴，不久後更拓展品項，賣起種子、耶誕樹裝飾、鉛筆和圓珠筆等。



1943年時，17歲的坎普拉創立了宜家家居，但公司直到1956年率先推出平板包裝組合家具後，才總算找到金雞母。坎普拉那時看到一名員工為把產品裝進客戶汽車，先拆下了桌腳，從而得到啟發，意識到節省空間就代表節省成本。



家具零售商IKEA目前年營收朝500億歐元（約新台幣1兆8370億元）邁進。坎普拉雖集成功與財富於一身，他節制的消費習慣卻幾乎過分強烈。



1973年時，他為逃離瑞典的高稅收結構而前往丹麥，後來又為更低稅額落腳瑞士。



從2010年開始，坎普拉逐步出讓公司掌控權給3個兒子，最終在2014年歸返瑞典定居。坎普拉2013年時宣布，將請辭英特宜家集團董事會職位，並讓他最年輕的兒子成為董事長。英特宜家集團擁有IKEA品牌商標與概念。



國際調查記者聯盟（ICIJ）2014年時引述盧森堡流出的稅務文件，認定IKEA為轉移資金至避稅天堂，來規避企業所得稅的跨國巨型企業之一。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年則宣布，已對宜家家居在荷蘭所享的稅務優惠展開深入調查。IKEA則堅稱，他們完全遵循各國與國際稅制規範。



坎普拉也以早年時與瑞典納粹黨派有所關連著稱。瑞典在第二次世界大戰時持中立立場，而國內的納粹黨直到1945年過後都依然活躍。坎普拉表示，他在1948年時便停止參與納粹黨派集會。