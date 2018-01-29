CNN：美對台遭受北京進犯若亳無作為  將失去亞太盟友

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國CNN28日做了一個專題報導，探討川普時代的亞洲局勢，尤其是他的「美國優先」政策下，美國在亞太區域的地位，如何慢慢地被中國取而代之，其中在提到美國對台灣的態度，報導引述專家看法，若美對台灣遭受北京進犯亳無作為，他就將失去區域影響力及其它盟友。

川普上任後不斷高舉「美國優先」的大旗，要求亞洲受美國保護盟國分擔軍費開支，這種獨善其身的方式，影響了美國在亞洲的地位。CNN報導，美國總統川普僅用了一年，就改變亞洲看美國的方式。

正是因為美國對區域的承諾打了折，因此促使許多亞洲國家領袖間加強與彼此間的合作關係，即早因應沒有美國撐腰的日子。同一時間，區域內幾處地方暗潮洶湧，衝突一觸即發，美國如何因應，亞洲盟國都在看。

文中提到，在南海這個區域熱點，五個國家間礁島領土爭議帶來的軍事衝突威脅長年未減，但是川普上任後，他的區域重心轉移到朝鮮半島。同一時間，中國在南海的野心卻不停歇，不斷擴充南海控制島嶼上的機場設施與雷達建置。新加坡東南亞研究所資深研究員Ian Storey向CNN提出觀察指出，就中國在人造島上的設施建造規模來看，未來三年中國還可能會持續踩線，測試美國與其它東南亞國家的底線。Ian表示，接下來就是看近幾年成為美國盟國越南的態度，倘若連越南也向北京靠攏，意謂大勢已去，中國已在東南亞取得主導勢力。

報導引用日本九州大學社會文化研究助理教授Chisuke Masuo的看法指出，2021年7月更是中國共產黨建黨百周年的日子，習近平屆時可能會對內向國民展示國威，找些事情來證明中國在亞洲的霸權地位，「中國正在重塑整個亞太地區的國際秩序」。

報導指出，中國另一個測底線標的，就在台灣。在中共19大會議上，習近平不加修飾地說出他對台灣的計畫－推進統一。到了2018年初，中國片面開啓台灣海峽上的M503北上航線，獨斷行動引發台灣政府抗議。

香港大學嘉里集團教授徐國琦受CNN訪問時指出，中國一直把台灣視為中國的一部份，所以現在只要中國愈強大，美國愈退縮，中國的行動就會更讓人出乎意料。

「中國對台灣的任何動作，都不斷考驗美國在東亞的影響力，尤其是華盛頓與台北雙方數十年來一直維持盟友關係。」徐國琦接著指出：「倘若美國背棄他對這個島國盟友的承諾，在遭北京進犯時卻亳無作為，那麼後果就是美國大幅失去在亞洲的影響力及其它的盟友。」