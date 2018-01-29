兩波冷空氣接連報到 濕冷天氣持續一周以上

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）由於昨（28）日晚間起冷空氣南下，今、明（29、30）日全台各地氣溫下降，濕冷天氣將持續一周以上。今明兩日中部以北及東半部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今晨截至5時本島平地最低氣溫前3名：新屋10.7度、新竹11.2度、淡水11.5度。玉山低溫為零下0.9度。今晨雲層很多，給各地帶來局部性的降雨。

吳德榮提醒，今日至周三(29至31日)受第一波冷空氣影響，周四(1日)起第二波更強大又濕又冷的冷空氣接踵南下。今日至周五(29至2日)降雨範圍較大，第一波的最低溫將岀現在今晚、明晨，沿海空曠地區最低溫約可降至10、11度，周三、四(31、1日)沿海空曠地區最低溫約在11、12度，天氣極濕冷。

周六至下周二（３至6日）氣溫會再降得更低、比第一波更強、更冷，第二波最冷氣溫將落在這四天。下周三(7日)冷空氣有逐漸減弱的趨勢。而第二波冷空氣影響期間，迎風面北部、東半部並未轉乾、仍極陰冷、有局部雨。

接連兩波冷空氣接踵而來，持續時間很長，身體更難調適；民眾一定要特別注意保暖，做好防範措施，尤其是老人、心血管疾病、慢性病等患者需特別注意保暖和身體狀況。