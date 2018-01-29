桃園煉油廠遭罰100萬　周遭3學校停班停課

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中油公司位在桃園市龜山區民生北路的煉油廠，今天清晨6時許發生大火，附近民眾都聽到爆炸聲響，民眾紛紛用手機拍下起火畫面。中油表示，事故原因是因為第二加氫脫硫工場的加熱爐管出現問題產生爆炸。



《蘋果》報導，桃園市長鄭文燦上午抵達現場勘查，表示要（依違反空污法）對中油開罰100萬元，認為中油造成市民困擾，必須向市民道歉；至於周遭與下風處2公里的3所學校，已停班停課。

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桃園市環保局空保科在桃園煉油廠爆炸起火後到現場去量測，VOCs約為2至3ppm，濃度不太高，研判影響不大。

環保署說，從預測資料顯示，燃燒後的污染物可能向中部傳輸，但因為只燃燒約兩小時，產生污染物不多，加上今天風速強，搭配降雨，預估煉油廠大火不會對中部空品造成太大影響。

《聯合報》引述環保署表示，火災當下也許周邊民眾聞到惡臭，但今天吹東北風，風非常強，擴散條件佳、速度快，看起來空氣品質還好。環保署化學局也組成應變小組前往現場，PM2.5等汙染物沒有上升跡象。

不過，桃園煉油廠場址周圍2公里下風處有幼稚園及學校，《蘋果》引述環保署空保處處長蔡鴻德說，已要求通知包括可能因為敏感族群受影響的桃園市私立華葳幼兒園、私立山雅幼兒園、私立瑞恩帝兒幼兒園、市立同安國小、桃園市立桃園幼兒園同安分班等，今天避免在戶外活動，且最好是緊閉門窗。



這次爆炸使得當地的桃園區汴洲里民飽受驚嚇，里長楊鑫坤上午率2、30位里民到場抗議，要求中油煉油廠立即遷廠，遠離人口稠密區。

楊鑫坤指出，在2004年間即與桃園煉油廠約定遷廠，可是過了15年仍然未見遷廠動作，他要求中央和桃園各級民代重視毗鄰的3、40萬民眾的權益，全力促成桃園煉油廠遷離。