虛擬貨幣安全危機！日交易所市值逾百億虛擬貨幣不翼而飛

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)位於東京澀谷的虛擬貨幣交易所「Coincheck」，在當地時間上週六（26日）清晨，驚傳市值高達新臺幣150億的虛擬貨幣不翼而飛。而今天日本金融廳預計要對其下達「業務改善命令」。

日本《NHK》引述「Coincheck」新聞稿，指出在當地時間上週六淩晨3點左右，系統遭外部入侵，導致市值新臺幣150億的虛擬貨幣「新經幣」（NEM）消失不見，大約有26萬名投資人受害。「Coincheck」目前已停止所有「新經幣」交易服務。

在28日，交易所宣佈將以日圓，賠償受害客戶。賠償金額會以停止交易服務時的成交價格，以及其他交易所之價格計算，預估將達460億日圓。

根據《日本經濟新聞》，「Coincheck」的虛擬貨幣之所以遭竊，是因爲該交易所採用「熱錢包」 (hot wallet)管理方式。所謂的熱錢包是指交易所將虛擬貨幣的密碼等資訊，存放在開放網路空間，因此容易遭到有心人士下手，且只要駭客技術水準夠高，基本上就連警方，都難以查出虛擬貨幣流向，以及犯人身份。而「冷錢包」（cold wallet）則是將密碼存放在實體紙本、或是USB内，隔絕網路，因此安全性較高。「Coincheck」社長和田晃一良表示，由於冷錢包的技術層次較高，且該交易所人力不足，因此只好姑且使用熱錢包管理方式。

《日本經濟新聞》説明，日本在2017年修改「資金決濟（結算）法」，成爲世界第一個規定虛擬貨幣交易所，必須向政府單位進行登記的國家。「Coincheck」目前雖然仍在等待審查階段，且已獲得暫時營運許可，但仍有義務保證系統安全無虞。因此，金融廳將在今天對「Coincheck」下達業務改善命令。一位幹部告訴記者，他們將會把此事對社會造成的影響也一併納入考量，來討論後續處理方法。

虛擬貨幣安全危機 日交易所近百億虛擬貨幣不翼而飛

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