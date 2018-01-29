〈財經主筆室〉春節M503不夠飛？限污令才是台商年關最怕

台灣與中國之間因為M503航線衍生出春節加班機問題，造成台商返鄉過年難的困境？其實不少台商除了擔心過年加班機問題外，限污令對未來衝擊才是很多台商真正擔心的問題！很多台商目前擔心的不是有沒有加班機返台過年，真正最擔心的是何時又會發佈限污令？許多原本打算回台過年的台商及台幹，目前可都是無心過年，紛紛取消今年農曆年的返鄉計劃。看來屆時就算加班機不飛，也許機位不足情況說不定不致發生。

去年12月25日昆山發生的限污令事件，當時造成多達270家廠商遭到停工半個月的處置，此事件雖然在輿論壓力下暫緩，但這個結果絕對不會讓這些台商放下心頭大石，因為限污令不是不會執行，只是暫緩執行而已，何時會嚴格執行？讓很多台商都在剉咧等。反應在連動的台股上，台資企業在大陸各地投資相當的多，就以昆山為例，知名企業包括富士康、南亞、緯創、仁寶、美利達、日月光台玻等，只要限污令一公布就會讓台股嚇到跳腳，還記得去年昆山限污令發布隔天台股大跌逾百點嗎？未來大陸環保議題對台資企業的影響，真的不能輕忽，對台股的影響更是得小心留意。

大陸新的環境保護法已經在2015年的1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。過去，大陸在執法方面並不特別嚴格，最近已經加強執法，昆山的限污令只是政策執行的一環，預計未來一般工廠都必須配合投資改善污染，未達標準就等著被停產、甚至關廠吧！

也許還有人認為大陸的限污令只是政治手段的一環，只要兩岸關係改善了，限污令的威脅就會解除了？如果還有這種過時思考，那就是真正大錯特錯！因為中共十九大已經做出「自然生態優先」的結論，中國環保標準是沒有空間的，有的只是各個地方執行快慢的問題而已。

其實，受限污令影響的不是只有台商企業，就連一般的大陸本土企業受影響程度更大，最近一年來不少大陸北方城市的中小企業主紛紛出走，有些前往廣西、雲南等旅遊城市另起爐灶，轉投資不受環保衝擊的旅遊產業，這些業主表示原本從事房地產及從事生產的工廠，早在一年前就已陸續停工關廠，主要就是受到環保政策的影響，工廠過不了環保審查都被迫停產關廠。

昆山市政府去年底宣布的不會全面停工的承諾，隨著昆山市委書記姚林榮在這個月16日被拔官，外界認為姚林榮的去職是停工令執行不當，新人新政策如何？昆山不少台商人心惶惶，都在四處打聽未來發展？長期以來台商除了大型企業外，大都忽視環保技術的提升，如今大陸政策的改變，對眾多在大陸投資的台商影響程度有多大，甚至衍生出對台灣本土的影響如何？都是值得深究的課題！