【更新】桃園煉油廠清晨爆炸　民眾嚇壞「回音到現在還有」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導） 中油桃園煉油廠今((29)日清晨6時42分驚傳爆炸聲響，中油發言人畢淑蒨表示，是昨天才完成歲修的第二加氫脫硫工場重新啟動時，發生爆炸起火燃燒，目前火勢已控制，原因則待調查。



位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，今晨驚傳爆炸聲響，周邊住戶被突來的巨響嚇壞，查看發現煉油廠冒出濃煙、起火燃燒，桃園市消防局獲報趕往救援，目前未傳出人員傷亡。

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中央社引述中油發言人畢淑蒨表示，是歲修後重新啟動時的第二加氫脫硫工場，發生爆炸起火燃燒，目前火勢已控制，但仍未撲滅，原因尚待調查。

《蘋果》引述中油副總畢淑蒨說，由於還有南部大林煉油廠可以做調度，不會對國內市場造成影響，如果大林煉油廠尚不足以供應國內油品市場，也會先從外銷部分暫時停止供售，一切以國內油品市場優先。

報導指出，網友今晨在《批踢踢實業坊》「八卦版」發文，「06:43 桃園市區大聲爆炸，天空整個紅色 有人知道怎麼了嗎？」湧入網友回應，不少人還分享拍到的火勢或天邊一團橘紅的畫面，「藝文特區有聽到還持續很久到現在」、「xxx回音一直到現在還有」、「睡到一半被嚇醒，真的以為自己差點要死了」、「還以為阿共打過來了」。

中央社報導，附近許多居民被震醒，網友說「嚇死了，趕快逃命」，大火像「火焰槍」，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒。

桃園市政府消防局表示，位於桃園市龜山區的中油公司桃園煉油廠，是在清晨6時42分傳出火警，現場冒出火焰，火勢一度有延燒蔓延趨勢。

桃園市消防局人員指出，現場為煉油廠作業區戶外加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺，經消防隊員搶救後，目前火勢已經控制。



消防局今晨接獲民眾報案，立即出動40輛消防、救護車趕抵現場，發現為煉油廠的加熱爐爐管破裂起火燃燒，立刻進行搶救；火勢在7時30分控制，無人員受困，損失及起火原因待查。