【銅鑼灣書店】桂民海又遭10多名便衣帶走　華府籲北京放人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務院在當地時間27日晚間發表聲明，表達對香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海遭到拘留的關切，要求北京說明理由，並給予桂民海行動自由與離開中國的自由。



53歲的桂民海20日傳出在兩名瑞典領事館人員陪同下，準備搭火車從寧波到北京接受醫療檢查途中，在火車上遭10多名中國警方便衣人員帶走。



中央社報導，美國國務院以發言人諾爾特（Heather Nauert）之名發出聲明，對桂民海遭拘留深表關切，呼籲北京當局解釋桂民海被捕與拘留的理由和法律依據，披露桂民海下落，並給予他行動自由與離開中國的自由。



聲明說，自由、平等與尊嚴，是將美國與歐洲盟邦聯繫起來的共同原則。美國會繼續與夥伴、盟友與區域組織共同合作，加強中國對人權的尊重。



桂民海於2015年10月17日在泰國被人帶走，2016年1月在中國中央電視台公開「被認罪」後，瑞典外交部於2017年10月24日證實，接獲中國當局通知桂民海獲釋消息。



獲釋後，桂民海與持有德國護照的華裔妻子，暫住在浙江省寧波市一處公寓。如今卻再度被拘留。

美聯社報導，曾和股東桂民海一起經歷2015年「被失蹤」事件的銅鑼灣書店創辦人林榮基，於桂民海再度被捕後，近日也在香港公開出面聲援桂民海。