澳網雙料冠軍創紀錄　梁恩碩獲WTA台灣公開賽頒外卡

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）「台灣小鋼砲」梁恩碩昨(27)日在今年澳洲網球公開賽包辦青少年組女單、女雙雙料冠軍，寫下台灣網壇新紀錄。WTA台灣公開賽今（28)日也宣布，將頒發女雙外卡給梁恩碩與教練詹謹瑋。



中央社報導，台灣17歲小將梁恩碩昨(27)日在澳網青少年女單決賽，以6比3、6比4擊敗法國的布瑞兒（Clara Burel），成為首位拿下大滿貫青少年女單冠軍的台灣球員。

傍晚她再和中國大陸小將王欣瑜聯手，以7比6（4）、4比6、1比0（5）擊敗瑞士孫璐璐與巴布亞紐幾內亞的艾派莎（Violet Apisah）奪冠。



台灣網球史上過去僅有「小胖」楊宗樺，曾於2008年在澳網單、雙打都晉級青少年組決賽，可惜他在男單名列亞軍，雙打則和謝政鵬聯手摘冠。

梁恩碩今年的紀錄不僅超越台灣男網選手，也是繼2004年詹詠然後，14年來首位在澳網青少年女雙封后的台灣球員。



總獎金22.5萬美元（約新台幣650萬元）的WTA台灣公開賽，將於明(29)日進行會內賽，大會在今天會內賽籤表出爐前，緊急和梁恩碩取得聯繫，她也表達高度參賽意願。

籤表出爐後，梁恩碩與詹謹瑋首輪將碰上烏克蘭姊妹花L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiya Kichenok）。



梁恩碩這次將和教練詹謹瑋聯手出賽。兩人去年曾在台北海碩網球公開賽聯手參賽，不過當時梁恩碩因身體不適，賽前因病毒感染上吐下瀉，無法以最佳狀況出賽，最後首輪出局。

這次她頂著澳網青少年雙冠殊榮再次返台參賽，也希望把最好的一面呈獻給國內球迷。