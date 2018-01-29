新疆穆斯林被關勞改營 恐達12萬人

（中央社台北28日電）外媒報導，新疆約12萬名維吾爾族穆斯林被中國當局投入「再教育營」。另據當地消息，大約40天前，中國當局在烏魯木齊逮捕了82歲的維吾爾族宗教領袖、學者穆罕默德．薩利．阿吉。

美國之音綜合報導指出，國際組織人權觀察中國部高級研究員王松蓮（Maya Wang）認為這個數字是可信的。她同時表示，在這些「再教育營」待過的人總計高達80萬人。新疆總人口約為2200萬。

華爾街日報2名記者2017年底走訪新疆12天，發現高科技監控已滲透到當地人日常生活。他們拍攝影片捕捉到喀什郊外一個「再教育營」，那是一幢新建的類似監獄的白色建築，設有看守塔，圍墻上布滿鐵絲網。

一名逃出新疆的維吾爾人表示：「說白了，那裡就是一座集中營」。

消息人士對自由亞洲電台說，當局常將政府大樓和學校改建成臨時營地，以解決人滿為患的問題，喀什市一地就有4個這樣的營地。庫爾勒市的幾個營地才幾天就湧入約1000人。

一名曾被拘押的人說，原本供8人居住的房間現在關了14人，只能蜷著身子側臥。被拘押者在零下10度的寒冷天氣光著腳，他們的衣服上不得有扣子和金屬拉鍊。有些營地甚至連皮帶、鞋帶、內衣也禁止穿戴。

另外，大約40天前，中國當局在烏魯木齊逮捕了82歲的維吾爾宗教領袖、學者穆罕默德．薩利．阿吉及其親屬。儘管這一消息尚未獲得中國官方證實，但已在海外維吾爾社區廣為傳播。

總部設在慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提向中央社表示，在維吾爾人中，穆罕默德．薩利．阿吉是德高望重的人士，他經中國政府許可，將「古蘭經」譯成了維族語，1986年由中國出版社出版。

迪里夏提說，他和家人的被捕震驚維吾爾社會。這表明中國加大了對宗教界，包括被認為所謂的愛國宗教人士的鎮壓。中國擔憂維吾爾人的信仰可能演變成抵制中國在當地統治的力量。1070128