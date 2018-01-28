港「學民女神」周庭提名無效　黃之鋒•羅冠聰恐無望選立法會

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）香港立法會補選提名，21歲的「學民女神」周庭昨（27日）傳出遭撤消參選資格（即所謂DQ)，原因為「鼓吹民主自決、不符基本法」。

香港媒體報導，周庭及「香港眾志」成員昨下午召開記者會指出，北京的決定「形同永久剝奪香港人的政治權利，讓港人不能憑自由意志投票」，也是「中共對香港一整代人的政治清算。將雨傘運動後一整代有志改變的香港人趕盡殺絕。」

香港島地方選區選舉主任鄧如欣表示，經查「香港眾志」網頁中以「民主自決」為最高綱領，明顯違反《香港基本法》中一國兩制的原則。

而周庭身為「香港眾志」的核心成員，顯然無心擁護《基本法》、效忠香港特別行政區。當局因此依照2016年11月人大對《基本法》104條的釋法，宣布周庭的提名無效。

香港署理行政長官張建宗也表示，香港政府認同並支持選舉主任的決定，並強調，任何人鼓吹或推動「民主自決」，或者提議任何形式的獨立，都不符合《基本法》，憲制和法律，亦與國家方針相牴觸。有關人士不可能擁護《基本法》。

他表示，香港有完善的司法制度，亦設有呈請機制，如有關人士不同意選舉主任的決定，可循司法途徑處理。

周庭則強調，「香港眾志」長期以來並非主張港獨的政黨，官方此決議欠缺法理基礎，顯示香港已經不再是法治社會，而是活生生的人治社會。

「香港眾志」更抗議，政府此舉形同封殺該黨成員的參政權，其黨員在可見的將來都不能參選立法會，包括人氣最高的「香港眾志」秘書長黃之鋒，以及曾經當選立法會議員的黨主席羅冠聰。

今（28）日下午五時，香港眾志周庭競選團隊、姚松炎競選團隊將在公民廣場外舉行集 會，要求北京當局「還我政治權利」、立即核淮候選人 資格!

日期：1月28日（星期日）

時間：下午5時至7時

地點：公民廣場外

訴求：還我政治權利．反對威權DQ．立即核淮候選人 資格

主辦：香港眾志周庭競選團隊、姚松炎競選團隊

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