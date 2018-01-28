香港立法會補選 　認同台灣「時代力量」就不提名

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）獲香港泛民主派提名參加立法會補選的姚松炎昨(27)日說，選舉主任要他回答4個問題，才能確認其參選提名是否有效，包括是否認同台灣「時代力量」的主張。



中央社報導，香港泛民派早前一致提名多人參加3月11日舉行的立法會補選，當中有周庭和姚松炎。



周庭稍早時已證實被選舉主任指其提名無效，原因是周庭是香港眾志副祕書長，而香港眾志主張香港前途由「民主自決」，不符合基本法所規定的「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。



稍早，姚松炎也在社群網站張貼訊息，透露選舉主任以書面要求他回答4個問題，才考慮是否確認其提名有效。



姚松炎說，當中一個問題涉及他於去年1月7日至8日在台北參加由「時代力量」舉辦的一項論壇，論壇名叫「時代眾志．自決力量：2017 台港新生代議員論壇」。



據說，選舉主任引述相關活動的一篇報導，詢問姚松炎對「時代力量」一些政策主張和黨綱的看法。



姚松炎回覆選舉主任說，上述論壇只是就兩地議會工作進行交流，出席論壇不代表要研究和認同邀請者的所有主張。



姚松炎於2016年9月在立法會的功能組別勝出，所代表的行業界別是建築、測量、都市規劃及園境，其後因宣誓就任時自行改變誓辭，遭法院判決失去議席。



這次他是被泛民提名參加地方直選的補選。日前曾有報導指出，選舉主任將會同時公布姚松炎和周庭的提名參選無效。