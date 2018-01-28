強烈冷氣團28日晚報到低溫9度　高山恐降雪

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中央氣象局在臉書「報天氣」發文提醒，今(28)日晚間強烈大陸冷氣團南下，各地溫度降低轉冷，偏冷的一週就此揭開序幕。

下週冷空氣將接連南下，強度一波比一波強，要準備好禦寒衣物。

中央社引述氣象局預報員陳伊秀今天表示，週三（31日）寒流接連報到，中部以北溫度下探9到10度低溫。

氣象局臉書稍早指出，28日將有一道鋒面在臺灣附近形成，並影響到我們的天氣。清晨水氣增多，西半部及外島可能會有霧或低雲。白天起鋒面影響，中部以北上午變天轉雨，而且雨勢會比較大。

其他地區下半天開始也會有些零星短暫雨。鋒面通過後，華南雲雨區又無縫接軌抵達臺灣，週三前都是溼答答容易下雨的天氣。

除了天氣轉差外，今（28）日晚間強烈大陸冷氣團也跟著南下，各地溫度降低轉冷，偏冷的一週就此揭開序幕。

下週一至下週六在水氣及氣溫配合的情況之下，３千公尺以上高山皆有機會出現降雪。

【濃霧特報】

今（２８日）臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖（０８時１５分）已有濃霧發生，能見度不足２００公尺，請注意。

【陸上強風特報】

東北風增強，今（２８日）晚起臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，臺灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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