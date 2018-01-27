台灣代表隊寶島夢想家末節遭逆轉 彰化主場首勝再等等

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 今日寶島夢想家曾一度取得領先，不過在末節慘遭逆轉，以77:88不敵中國南海忠信功夫。

寶島夢想家在上一次與他們對戰以86:59大幅度，不過今天本土球員以及洋將的表現都十分亮眼。兩名洋將Lenny Daniel以及Ronnie Aguilar更是頻頻執導禁區。Aguilar在這場比賽中轟下21分，也使夢想家岑更一度取得63:60領先.

首節夢想家吳松蔚連兩記三分球追平分數甚至反超、且再一顆楊天佑的抄截助吳松蔚快攻上籃，讓球隊砍下八分。到了第二節，寶島夢想家以35:40落後。到了下半場，楊天佑直闖禁區，追近至41:44。洋將Daniel從底線切入再追近至47:48一分落後。不過在周資華與吳松蔚三分外線，夢想家取得53:51領先。兩名洋將Daniel與Aguilar聯手拿下四分，抵制南海功夫在外線肆虐，61:56二度取得最大五分領先，第三節結束以63:60暫時領先。

到了第四節，陳昱翰與吳松蔚三分外線，兩度將比數拉至五分領先。不過南海功夫外援Justin Howard 一記N1，半場夢想家73:72一分領先。比賽進行到最後四分鐘，南海功夫主力Justin Howard連吞兩犯喪失比賽資格離場。隨後Caelan Tionson也五犯下場。不過南海忠信功夫仍保持領先。 最終結果中國南海忠信功夫以88:77成功逆轉收下聯賽第6勝。

Aguilar拿下23分12籃板、三助攻，吳松蔚17分2助攻、Daniel拿下16分6籃板5助攻。賽

賽後總教練許皓程也給球隊極高的肯定：「這場比賽我給球員打一百分。他們在場上都有盡力達成教練團設定的目標與要求。雖然輸了，但是表現都很棒。」今天夢想家球員在左肩繫上黑絲帶，對許教練過世的父親表達哀悼，而教練盡責繼續帶隊的精神也傳遞給每一位夢想家球員。

新加入寶島夢想家的洋將Ronnie Aguliar在第三節打出宰制禁區的表現，整場拿下23分12籃板3助攻2阻攻，賽後他更強烈肯定球隊的表現：「我們第四節慢下來了。我們接著要學習的就是怎麼終結比賽。」寶島夢想家的得分射手則表示：「本土球員與外援的默契與搭配越來越好，我們找到自己的球風！」

今(28)日寶島夢想家將在彰化主場迎戰印尼泗水騎士，球團特別規劃「家庭親子日」活動，12歲以下小朋友免入場門票並將贈送夢想家大學旗，中場並有特別規劃給親子的中場遊戲。歡迎大家一起來幫寶島夢想家加油。