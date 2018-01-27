〈時評〉評台灣大學發表的「已釐清爭議盼教育部儘速核定新校長」聲明

台灣大學於1月26日晚上10點半，正式發表對於此次管中閔教授當選校長之「遴選爭議案」的聲明。其内容主要有三點 :

1.管中閔教授兼任台灣大哥大獨董，台大依相關規定核准。

2.台灣大哥大公司的副董任遴選委員，投票不需迴避。

3.論文只發表在研討會尚未發表在正式期刋，因此沒有學術倫理問題。

我們逐項略為評論如下 :

先來討論台大聲明第三點「研討會論文不算是正式論文，因此沒有學術倫理的問題」。其實在專利申請案件中，只要拿去申請專利任何一個構想，公告時，審查委員或異議者找到申請者曾經在「任何一個研討會上面」發表過，甚至公開演講時使用過的圖示，都算是已經是已經公開的資料。因此，這個專利構想的新㯋性就不見了，這將會導致申請的專利案不予通過。換句話講，在申請專利的案件中，研討會的論文是被認定的，不管這個研討會有没有SCl、有沒有同儕審查。這是「是否嚴格認定」的問題、是態度的問題，研討會是否審查論文不是重點。

因此，我認為即使在研討會上面發表的論文也是論文。不能因為說這個研討會上的論文還沒變成期刊論文，而免除學術倫理的審查，就認定沒有違反學術倫理。尤其是管中閔教授即將接任的是台大校長，而前任楊泮池校長正是因為牽連到其他教授發表的論文有學術倫理的爭議，而主動請辭下台。因此我們要求台大對於學術倫理的問題要從嚴審查，而不是從寬解釋。

關於第二點、認定「副董事長不需要迴避獨立董事的遴選投票」，我個人對於台大會做這樣的解釋沒有感到吃驚。原因是在2016年11月宜蘭縣政府清水地熱BOT案的審查中，有兩位台電高階主管擔任審查委員，而審查結果是台電公司的子公司(台汽電公司)獲得第一名，成為得標被推薦公司。我因此寫了多篇文章，如

．台灣英文新聞 - Taiwan News 〈時評〉川普震撼清水驚奇|

．民報【專文】台電評審護航球員兼裁判使台汽電成為清水BOT案得標者。

並舉例說，這就像在選美會的遴選委員裡面有兩位是得到第一名后冠的xx小姐的兄弟姐妹，這是否球員兼裁判，是不是會備受大家質疑。我雖然對BOT案提起訴願，最後訴願却被駁回。官僚單位的解釋說依照現行法律，這樣並沒有違反利益迴避的原則。

也就是說目前的政府官員，對於利益迥避原則的認定過於寬鬆。因此，台大1月26日晚上的聲明也是對於利益迴避原則認定過於寬鬆，才會有「副董投獨董不需迴避」的結論。

這個部分我建議立法院應該要修法解決，或者行政院應該針對這一項目做解釋。也可以用這一次的受害者提出釋憲來解決。

關於第一點「管中閔教授擔任台灣大哥大公司之獨立董事的兼任案」，一切依照台大的相關規定辦理。我們不能只因為台大發出這樣的聲明就完全相信，我們要求台大應該公佈所有的兼任相關規定，將「依相關規定辦理」的所有公文及相關流程，全部公佈於校長遴選的網站上面。包括:

1、台灣大哥大公司正式發文給台大，要求管中閔教授擔任獨立董事的公文。

2、管中閔教授任教的系所開臨時系務會議或所務會議的時間及會議紀錄。

3、經過層層呈報，最後由校長核定的公文程序，以及由台大校長具名發給台灣大哥大公司，准許管中閔教授兼任台灣大哥大公司獨立董事的公文。

另外，即使台灣大學完全依照既定的程序，核可管中閔教授擔任台灣大哥大公司的獨立董事，這也違反台大原有的「擔任系所主管的教授不得兼任上市公司外部董事」的規定。據了解，2017年5月此案發生時，管教授應該是有院長職務( 人文社會高等研究院院長)。因此，台大核可管中閔教授兼任台灣大哥大公司獨立董事的職務，是台大行政單位的錯誤，應該不具有法律效力。更何況，管中閔教授在台大校長遴選過程中，沒有揭露這個兼職。這是一個嚴重的隱瞞與欺騙。

我們要求:

教育部應該退回台大校長人事案，由遴選委員會在有充份資訊後再次投票決定。我們更進一步呼籲，整個校長遴選過程應該從頭開始。就像12年前，我個人呼籲整個遴選過程應該從頭開始，而不是在8位參選人中刪除康明昌教授及陳建仁教授後剩下6位參選人的情況下，由遴選委員會啟動繼續遴選程序一樣。