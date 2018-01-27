太平輪紀念碑69週年紀念  首拆高牆供家屬憑弔

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）1949年1月27日小年夜太平輪沉沒，「太平輪遇難旅客紀念碑」長期以來被阻隔在軍方營區內，今天是69周年追思會，首度拆除高牆供家屬憑弔。

1949年1月27日小年夜，太平輪從上海行駛往基隆途中，在舟山群島海域失事造成1,000多人死亡。1951年政府在基隆港大沙灣的沙灘邊豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」，後來港務局填海造港，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內，每年家屬前往悼念時必須向軍方申請才能進入，遭批評有如「探監」。

罹難者家屬多年來不斷爭取，去(2017)年文化部長鄭麗君親臨追悼會，允諾家屬會讓軍營圍牆退縮，經立委蔡適應邀集國防部、航港局、市政府協調，基隆市政府終於去年12月中旬拆除圍牆；國防部釋出土地，文化局打造成口袋公園，從此家屬不再受圍牆阻隔，可以自由進出悼念罹難者。

今(27)天上午10時舉辦追思會，鄭麗君、市長林右昌、立委蔡適應等，與家屬獻花追思，許多家屬到場至紀念碑前獻花、寫祈福卡，盼今後能記取戰爭教訓，珍惜和平與民主成果。

鄭麗君表示，這是台灣共同的紀念碑，以前與世隔絶，今天重新面世，改建為紀念公園，讓民眾共同緬懷兩岸移民歷史，希望讓太平輪紀念碑的改建，成為重啟基隆港多元歷史記憶的起點。

今天現場還有大陸上海一家三代來，罹難者遺腹女王通，時隔69年首次來台，帶丈夫、女兒、孫子，他們從上海帶手折紙花及父母年輕的照片來追思。

王通阿嬷落淚表示，父親當時在船上押送物品罹難，她在母親懷中，才沒來，媽媽等了父親70年，都没等到人。

資深球評張昭雄為罹難者張生兒子，致詞時也忍不住哽咽說，等了20年終於盼到紀念碑重見天日，相信父親在天之靈也會高興。