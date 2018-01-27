希拉蕊遭指控袒護部屬性騷擾醜聞

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）自2016年大選以來，希拉蕊(Hillary Clinton)一直是美國政壇女性主義的代表之一，但近日一份報導指控她坦護陷於性騷擾醜聞的部屬。

美媒Quartz報導，《紐約時報》批露，在她競選2008年總統大選時，希拉蕊袒護一位競選同事遭指控騷擾同辦公室年輕同仁，這位遭指控的部屬為高級競選顧問斯特萊德(Burns Strider)，當時他已婚；他的職務包括每天早上遞送文稿給希拉蕊。

Strider也是「美國價值網站」(American Values Network)的合夥創辦人，根據網站介紹，該網站的用意在參與、並使忠誠的美國人能站出來發聲，建立自己的美國家園與社群價值。

《紐時》引述三位與競選團隊密切的官員報導，當時這位受到騷擾的年輕同仁曾告訴一位辦公室高級官員說，Strider很不恰當的抓住她的肩膀、親她額頭，還寄給她一連串電子郵件示好。

當時，希拉蕊的競選經理Patti Solis Doyle曾建議開除Strider，但希拉蕊卻僅扣除Strider數星期的薪資、並送心理諮商，繼續留用他；遭騷擾的同事則被調至其他職務。(如同#MeToo運動的許多受害女性一樣，她們無法公開發聲或許因為與競選團隊簽訂保密協定)

儘管希拉蕊本身並未替#MeToo運動站台或露面，但她曾發聲對抗身陷醜聞的好萊塢名製片人韋恩斯坦(Harvey Weinstein)；令人尷尬的是，韋恩斯坦還是民主黨的頂級募款者，曾捐獻大筆政治獻金予希拉蕊陣營。受害者之一的Lena Dunham曾警告希拉蕊宣傳團隊，切割與韋恩斯坦的關係。

Quartz報導，時至今日，關於希拉蕊擁護女權與性騷擾議題的言論，看來都格外空洞。