【公宅政策】台北市：今年完成12,000戶

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）台北市政府表示，今（2018）年年底要完成1萬2,000戶公共住宅建設，台北市長柯文哲則指出，「無法讓所有台北市民買得起房子，但要讓所有人住得起有好品質的房子。」

站在前身為眷村的松山區「健康公共住宅」大廳，柯文哲強調，居住正義是台北市重要的施政目標，除此之外，還希望公宅政策的兌現能達成另外三個目標。

首先是建立城市美學，柯文哲指出，「我希望台北是一個漂亮的城市，不要每個公宅蓋出來都像火柴盒一樣。」

其次是奠定智慧城市建築的技術，並帶動台灣相關產業的發展；柯文哲表示，台灣若想將相關技術輸出至印尼或其他鄰近國家，以地裡環境等條件來說，競爭力將不輸美國或日本。

最後則是建立起完善的社區運作模式，柯文哲表示，要將各種公共設施、診所及商店整合進公共住宅裡，這樣一來「周遭居民覺得有利可圖，他們才會支持（公宅）。」

柯文哲強調，希望公共住宅不再是避鄰設施，而是社區的好厝邊。

此外，台北市副市長林欽榮則表示，台北市今年將有19個標案要進行，目標完成12,675戶公共住宅建設。​

林欽榮指出，以健康公宅為例，市政府與經濟部及台電公司合作，引進智慧電網，包括電表、水表、保全系統等，「公共住宅將會是城市智慧場域實驗」的場所。