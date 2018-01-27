學測英文考大排長龍 考生想到厚奶茶

（中央社記者梁珮綺、王淑芬27日綜合報導）大學學測第二天今天首節考英文，作文以大排長龍排隊現象為題，有考生說需要思考一下才能下筆，但有學生認為好發揮，可從買三明治、厚奶茶切入，呼籲不必盲從。

台北市立建國高級中學高姓學生告訴中央社記者，今年作文非看圖寫作，而是要求以大排長龍（form a long line）現象為題撰寫一篇文章，他坦言要思考好幾分鐘才能下筆。

高姓學生表示，寫完整份試卷後，感覺難度與前年差不多，不過較去年簡單；閱讀題組不會太長，讀起來不吃力，但未看到時事題。

私立延平中學楊姓學生說，寫作文時發揮自身經驗，寫自己看到電視上報導某家美食吸引大批民眾排隊，他也跟風前往，發現確實店面有許多人。至於難度，他認為偏簡單。

同校的劉姓學生認為，難度中等，作文考論述能力，只要把要點寫清楚，就沒有問題。

就讀高雄明誠中學的考生謝佳穎告訴中央社記者，排隊現象很好發揮，她從日常生活中找到題材，舉前一陣子消費者瘋搶厚奶茶的風潮為例，她也跟著排隊搶購。

就讀高師大附中的考生許芷玲說，她從大排長龍的人潮著墨對交通的衝擊；中山高中王威淇表示，他曾跟著人潮瘋排隊，搶購明星商品，不過他認為無需盲從，因為他排隊購買的三明治沒有特別好吃。

就讀普門中學的考生劉彥青說，英文翻譯考題中間偏易，沒有特別艱澀的單字，所以答題迅速，他認為考題和歷屆相比略難，不過可以鑑別出考生的程度。

高雄中學考生王聖瑜認為，考題難易度適中、好答題，作文可以測出學生的實力。