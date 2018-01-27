152年來首次  31日抬頭觀賞又紅又大滿月

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）下週三31日的夜晚，天空將出現逾150年來的天文奇景：超級月亮、月全食與俗稱的藍月合體，產生極為罕見的巧合現象。這是許多人終其一生都無法親眼見到的奇觀。

美媒Quartz報導，根據美國太空總署(NASA)的說明，「超級月亮」(supermoon)意指，月球在繞行地球公轉的橢圓軌道上，抵達「近地點」(最接近地球之處)時剛好滿月，因此此時的滿月會比普通滿月大14%、亮度高出30%。

而「月食」則是月球、地球、太陽剛好呈一直線，此時月球剛好進入地球的本影內，無法被太陽光直射，只會呈現太陽光之中被月球反射回來的紅光，在東亞、橫跨太平洋至北美西部，皆可見到月球逐漸消失在黑暗中、又出現微弱紅光的現象。這樣的月亮又稱為「血月」。

至於「藍月」則是用來俗稱一個月之中出現的第二個滿月，因為今(2018)年1月2日已出現過一次滿月，1月31日的滿月即俗稱的「藍月」(blue moon)。

要見到超級月亮的最佳時間通常是在月亮升起、至日出之前。根據中央氣象局資料，1月31日台灣的月亮將於17時24分升起，於2月1日上午6時5分下降，中間都有機會見到超級月亮。

至於月食時間，根據天文台預測，1月31日晚間19時48分月全食開始，21時30分月全食最明顯，22時08分月全食結束，整個月全食期間，月面將呈現紅銅色；但前後尚有月偏食現象，整個月食現象將持續5小時17分鐘。

在地理位置上，東亞、太平洋與北美西部民眾有機會看到月全食最清晰的景象，美東和歐洲民眾則只能見到月偏食。根據外國網站的地圖預測，整個台灣都在清晰可見月全食的範圍內。

但即便如此，若當天雲量過多、或天氣過冷而不適宜外出賞月，民眾還是可以在家線上觀看這難得一見的天文奇景。虛擬實境望遠鏡將從格林威治標準時間早上11時30分(台灣時間夜晚19時30分)開始直播超級月亮的月食。

虛擬實境望遠鏡將再度替全球民眾直播天文奇景。(影片來源："Super Blue Moon Totale Eclipse" Youtube)