WEF：若AI和氣候變遷將摧毀人類  區塊鏈與女性則可能拯救世界

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）本週在瑞士達沃斯(Davos)舉行的「世界經濟論壇」(World Economic Forum)，匯聚了3,000多位來自全球各地的政商精英，他們在上百場的座談、工作坊、演講與晚宴中的互動，引領了一項不可忽略的新觀念：在未來世代，人工智慧(AI)和氣候變遷將摧毀人類，但區塊鏈(blockchain)與女性力量卻可能「拯救世界」。

美媒Quartz報導，近年來，人工智慧的發展無疑對人類的生活產生重大影響，Google執行長Sundar Pichai曾將人工智慧比喻為「用火技術的發明」，恐引爆人類失業潮，並帶來各產業適應的不穩定性。電子商務線上交易平台阿里巴巴創始人馬雲也曾警告，「每一項科技革命都將使世界失去平衡」，人們對失業的恐慌更可能引爆戰爭。

此外，科技巨擘如去(2017)年榮登改變世界的創新者Facebook，也面臨外界對於該公司隱私權與假新聞規範的嚴厲批評。

而在網路世界以外，諸如氣候變遷與大規模流行傳染病的威脅則存在於真實世界中，面臨科學家提出的災難性環境預言，以及傳染病散播途徑的模擬數據，各國都感到詫異不已。

然而，透過比特幣的底層技術「區塊鏈」卻可能有助於解決這些問題。跨國企業領導人紛紛提出「分散式帳本技術」(區塊鏈技術的一種)可以降低成本、加快金融服務的業務處理速度，以更安全、透明、有效的方式來轉移資金和追蹤交易。越來越多企業家開始體認到區塊鏈技術的應用性與未來趨勢。

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最後，性別平權在達沃斯論壇中也是每年必定出現的議題，但今(2018)年搭配了實際行動，在#MeToo活動銳不可擋的潮流中，從性騷擾到關注金融市場內部性別平權的各類議題上，都顯現了更具體的進展；「消除性別隔閡」所帶來的經濟機會與產值粗估高達數十兆美元，已開始被全球企業所正視。