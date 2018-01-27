昨(26)學測第一天  社會、國文科測驗知識廣度

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）107學年大學學科能力測驗於本(1)月26、27日登場，第一天考社會、數學與國文，第二天考英文、自然與國文寫作測驗。今(2018)年有13.6萬多人報考。

《中央社》報導第一天各科難易度與今年出題方向。社會科部份，試題取材結合生活經驗或新聞時事，例如符合伊斯蘭教義的食品認證、海外打工度假、非洲難民潮、免稅菸品課徵健康福利捐、通訊軟體發洩工作不滿遭告上法院、都更救濟途徑等；審題教師認為，這是希望學生從現實事件來瞭解公民與社會的概念，整體難度屬於難易適中。

數學方面，則有考生反映難度偏易，多為觀念題，只要掌握好觀念、熟讀課本，就能正確作答。《聯合新聞網》則報導，補教老師表示，今年題目不刁鑽，測驗同學反應及基本能力，決勝的關鍵在於解題的方法及選擇，應該是近4年來最簡單的一次，估計今年的均標會提升2級分。

國文方面，今年試題文字量超過一萬字，較往年為多，試題更兼顧人文與自然領域，如麻醉風險等級表、歷史人物遊戲說明書、黑天鵝效應、鱷魚的眼淚等，涉及醫學、社會科學和生物科學等，測試考生的跨領域、長篇閱讀和整合運用能力。

今年學測也是首度將國文選擇題和寫作能力測驗分節施測；大考中心指出，國寫測驗目標為測驗考生知性的統整判斷能力和情意的感受抒發能力，請考生注意分配作答第一與第二大題寫作時間。