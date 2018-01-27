簡又新專欄 – 2018服裝時尚行業永續發展趨勢

講到Zara、Uniqlo或是H&M，相信大家都不陌生這些品牌，他們是快時尚的代表也是平價服飾的指標。然而這些時尚品牌跟永續究竟存在著怎樣的關係呢？

快時尚衝擊日常生活

(1) 壓縮台灣本土品牌服飾生存空間：早期台灣每座城市、小鎮都有自己的服飾店。小小店面就可以經營起服飾製作跟買賣。如今，台灣本土品牌越來越少，取而代之的是蓬勃的精品快時尚。快時尚品牌厲害之處在於擁有設計師團隊、完整供應鏈，能在短時間內推出新服飾，透過平易近人的價格行銷方式搶占市場，像是瑞典H&M、西班牙Zara、日本Uniqlo都是近年竄紅的平價時尚品牌。

(2) 平價時尚導致居家空間減少：平價服飾改變消費者習性，為了追求流行，消費者更願意購買平價當季服飾。隨著衣服越買越多，櫃子自然不夠擺放，買衣服、添設櫃子成為惡性循環，壓縮整體居家空間。

(3) 衝擊回收衣物市場：平價時尚正流行，消費者不穿舊衣服。過去舊時尚品牌能引領數年風潮且具高單價，於是穿過一、兩次的二手衣物或是不要的品牌衣物往往能回收後重新再販售。隨著平價快時尚崛起，追求當季流行蔚為風潮，擠壓了舊衣回收再利用的市場。

(4) 平價時尚服飾製造大量廢棄物：每一件廢棄棉衣物，從施肥種棉花，投入人力、到製造加工，整個過程會產生大量二氧化碳。沒穿幾次就丟掉的衣服不但可惜也是浪費。為了解決這個問題，三大快時尚公司設立回收與環保推廣部門，不過這不是正確、根本解決之道。

全球時尚新趨勢

(1) 全球時尚重心東移：全球經濟力、生產力東移，未來十年整個亞洲，包括中國、印度，還有東南亞國家國協整體加總GDP勢必會超過西方國家。伴隨此趨勢，「時尚」重心也會跟著移轉。台灣自然不能從這一波時尚東移中缺席。就多數人而言，紡織業可能是夕陽工業，但它現階段仍佔台灣出口很高比例，加上台灣紡織產品一直不斷創新，驗證台灣紡織企業的高度韌性。

(2) 台灣時尚服飾產業需落實永續。2017年底，全球知名時尚企業與艾倫・麥可阿瑟基金會合作編撰了一本《新紡織經濟：再塑時尚未來》，強調永續發展成為紡織業未來關鍵。永續服飾不該僅是環保，還需結合在地社會、文化、氣候等概念。同時，服飾代表著一種身分與對應的尊重。因此，從探究永續開始，進而達到節能減碳、物質循環，並建立社會標準、提升社會水準，可將兩個重要的元素「永續」和「台灣」結合在一起，讓世界看到台灣的服裝和紡織產業的特色。

(3) 全球化不會停滯：全球化是快時尚如何突破時間與距離的限制將當季服飾運送至各國市場的關鍵。從2005年開始，全球網路流量成長近乎80倍，推動整體GDP成長至少10%左右。網路流量未來4年大概還可以再成長5倍。資訊交流過程不再是人與人交流，而是進化到機器間的交流，許多事情因而透過自動化來完成。依麥肯錫全球研究院的算法，2020年跨境電商消費可望超過一兆美金，相當於台灣整年GDP的兩倍。如今跨境交流、實體經濟跟虛擬經濟交錯於一起，相信全球化仍是未來影響時尚服飾業的關鍵。

永續為何成為時尚趨勢

永續發展不能只是行銷手段，否則淪為「漂綠、漂白」，而是從源頭就開始重視原物料的取得是不是採公平交易、製程有無亂丟廢棄物、有無壓榨勞工等等。過去由於人力充足、工資相對低廉，吸引許多知名品牌公司委託孟加拉工廠代工，然而孟加拉代工環境不甚理想，工安頻傳，H&M、Uniqlo屢遭媒體與社會批評。

永續生產觀念變得非常重要。它談論三件事情：第一經濟要成長、利潤要增加，第二是環境要永續，第三是注重社會公義、公平。綠色和平組織控訴蘋果等大公司為血汗工廠，使用學生工或是過度要求員工加班趕工，這些都違背永續的概念。違反永續會影響品牌形象。一個品牌是不是真的落實永續已經成為消費者決定要不要掏錢購買產品的考量之一，因為消費者覺得要在良心上對得起這個世界、對得起地球。這就是為什麼全球時尚企業會關注永續發展議題。

「循環經濟」是台灣熱門議題，因為生產過程中已經浪費許多資源。以糧食為例，現在全世界還很多人營養不良，沒有食物可果腹，生活困苦。可是農產品，從開始生產到送到餐桌上，卻有三分之一的糧食是在運送過程中被浪費掉；有些是在生產過程中被浪費掉、有些是在運輸過程、有些則是在廚餘桶裡。服裝也面臨相同問題，從種植棉花到加工，整個生產鏈都會產生浪費，而循環經濟就是要避免浪費，促成回收再生產。

現在全球時尚開始重視永續、重視循環經濟，關注產業價值鏈。Zara在中國的門市都設有舊衣服回收箱，希望將衣物回收後再處理或再使用。H&M也投資了類似的公司New Sell，專門回收舊衣服，把舊衣服修復整理後再賣。Adidas則開始用3D列印的方式去處理舊鞋子的問題。Ambercycle利用微生物分解衣服聚酯材料，將人造纖維回收再利用。印度「時尚重啟」公司設計師則將二手衣重新設計供消費者使用。顯然全世界都在轉變，要珍惜物資、要追求永續。

台灣推行回收多年，企業、大眾對回收理解甚深。遠東新公司充分再利用回收寶特瓶，將其做為製鞋、成衣的原料。遠東新公司因為這項創新技術，剛獲頒「台灣永續獎」的殊榮。目前Adidas的鞋子就是採用遠東新公司從海洋回收的塑膠原料，預計2019年用於生產其10%的鞋子。

2018年《全球時尚動態報告》提到，亞洲將成為時尚領導者。營業額超過10億美金的新創公司被稱作獨角獸，全球2/3獨角獸位處於亞洲。全球服飾市場重心東移，每年亞洲GDP與消費市場成長率都遠高於歐美國家，光亞洲服飾銷售量就佔全世界40%左右。其次，這本報告也預測2020年線上服飾購物市場可望達到1.4兆美金，幾乎是台灣GDP的三倍。亞洲市場領先全世界，依靠的是亞洲創新科技。阿里巴巴、騰訊、百度都是著名的網路電商，20%中國網民透過移動設備來進行交易。相形之下，美國網路電商僅有5%左右的使用率。最後，亞洲境外投資意願高，非洲的服飾、shopping center或大賣場四處可見中國人投資身影。中國看好將非洲市場，布局較歐美積極。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。