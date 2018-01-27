107學年度大學學科能力測驗今登場 新北市無重大違規事件

107學年度大學學科能力測驗今(26) 日登場，新北巿境內設有10個考場、480個試場(含備用試場)，今年新北巿共計有1萬9,075名考生報考，較去年增加1,707名。

今日考科為社會、數學及國文(選擇題)3科，新北市考場缺考人數總計1,066人次，其中第1節社會缺考人數為363人，第2節數學缺考人數為360人，第3節國文(選擇題)缺考人數為343人。

新北市考場今天無重大違規事件發生，主要違規事件皆為一般違規事件如手機或手錶鈴聲響起、隨身攜帶手機或智慧型手環、考試結束鈴響後仍繼續作答、臨時置物區手機發出聲響及未帶身份證件等，共計33件。其中，未帶身分證件共計15件。違規事件均已由監考人員登記違規考生的准考證號碼及違規情形，將由大學入學考試中心召開會議審議，視其情節，依試場規則規定處理。

各考場皆設置1間備用試場，如有考生感染諾羅病毒或病毒性腸胃炎等疾病上吐下瀉嚴重，並影響其他考生，各考區將視考生情況，可啟用備用試場應試。

明 (27) 日是大學學科能力測驗的最後一天，考科為英文、自然及國文(國寫)3科；第1節於9時20分開始，考試於下午4時40分結束。

新北市政府教育局提醒考生，務必注意天氣變化，考生可攜口罩、手套、圍巾（進入教室後以不影響辨識面貌為原則）或使用非電子式傳統型暖暖包應試，但需配合監試人員檢查，至於其他特殊需用物品，仍須依簡章規定報備查驗。再次提醒考生提早出門準備應試。