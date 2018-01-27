明(28)起冷氣團來襲  未來一週低溫下探15度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今(27)天清晨持續在大陸冷氣團影響下，各地氣溫偏低，白天陽光出現後冷氣團減弱，各地多是多雲到晴，氣溫也回升至20度以上。但週日晚上天氣將有明顯轉變，未來一週冷氣團接力來襲。

氣象局表示，今天清晨各地氣溫偏低，預計中部以北及東北部低溫在13到15度間，其他地方約15、16度。白天陽光露臉之後，大陸冷氣團減弱、水氣減少，西半部大多都是多雲到晴的天氣，白天北台灣高溫可以來到20至23度，花東高溫也有21到23度，至於中南部則約24至26度，中南部日夜溫差偏大。

氣象局預估，週日(28日)天氣將有明顯轉變，受到鋒面通過影響，各地降雨機率提高，中部以北、東北部及東部地區轉為有雨天氣，其他地區也有局部短暫雨。白天各地高溫仍有20度以上，南部甚至有機會來到27、28度，晚上開始大陸冷氣團等級的冷空氣將會南下，各地氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣型態。

下週一至下週三(29日至31日)強冷空氣配合華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷，中部以北及東半部地區有短暫雨。

氣象局預估，冷空氣強度最強的時間將落在下週一到下週二清晨間，屆時西半部及東北部的低溫將下探至12到14度，花東也只有15度左右，尤其北臺灣這兩天的高溫僅15到17度，冷持續的時間較長，下週三冷氣團稍減弱，但溫度回升幅度有限，提醒大家這段期間務必要做好保暖工作。

下週四、下週五(2月1日、2日)另一波更強的冷空氣影響臺灣，各地氣溫再度下降，水氣逐漸減少，降雨的範圍縮小至北部、東半部地區及中南部山區，至於此波冷空氣到達的時間及強度等級，有待更進一步的分析研判。