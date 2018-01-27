世界經濟論壇鬆口  川普願重新談判加入TPP

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普26日在瑞士的「世界經濟論壇」上，對美國重新加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)一事抱持開放態度，前提是必須提出對美國更有利的條件。他去(2017)年剛就任時曾宣示退出這項協定。

《中央社》引述《法新社》報導，川普在本(1)月23至26日於瑞士達沃斯(Davos)舉行的「世界經濟論壇」(World Economic Forum)演說中提出他的建議，川普表示將考慮與曾是TPP夥伴國進行貿易談判，「不是個別，或許是與一個群體(進行談判)。」

川普在競選期間即大力批評TPP，指它鼓勵企業把工作移出至薪資較低的國家，被許多貿易和外交政策專家視為戰略錯誤；去年1月甫上任就簽署行政命令，正式退出TPP。但他卻在達沃斯的論壇上表示考慮重新加入TPP，前提是「如果我們能達成更好的協議」。

美國退出後，TPP剩下的11個成員國在日本主導下，於去年11月在越南峴港的亞太經濟合作會議(APEC)年會舉行場邊會談，決定將TPP改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)，也針對原先TPP的部分基本內容達成共識，將於3月8日在智利舉行簽署儀式。

另一方面，《中時》報導，川普在論壇中也告訴在場全球政商精英，「美國優先」不是「美國孤立」。他表示，在他主政一年間，美國對外來投資較以往更具吸引力，「現在是投資美國的絕佳機會」，美國將會貫徹落實貿易法規、貿易協定、及國際貿易標準。

但他也警告，美國要的是公平貿易，無法容忍其他國家掠奪式的貿易剝削世界經濟，盜取美國的智慧財產權，以及利用政府補貼、而由國家大規模主導的經濟計畫。

《中時》報導，美國本周才鎖定中國和南韓，宣布對太陽能板和洗衣機課徵高關稅，同時正與加拿大和墨西哥重新協商「北美自由貿易協定」(NAFTA)，這都是川普替美國爭取更有利貿易機會而做的修正。

《自由時報》引述英國《金融時報》分析，川普在世界經濟論壇上提出這種說法，有助於解釋「美國優先」政策不是保護主義，矛頭更指向中國；前美國總統小布希經濟顧問普賴斯(Daniel Price)表示，「川普不想要把全球舞台讓給習近平」，達沃斯對川普是個機會，以表達全球交往的正面願景。