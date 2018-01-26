越戰後首見　美航空母艦3月將訪越南

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）越南國防部25日宣布，美國預定在3月派遣航空母艦前來越南。這將是越戰結束後43年來，美國航空母艦首度到訪越南，也是這兩個往日敵國如今深化軍事關係的強力證據。



中央社引用路透報導，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）目前正於越南河內進行為期2天訪問。外界原已預期，這次訪問將聚焦於美越兩國對中國的共同憂慮。



越南國防部發布聲明表示，美國航空母艦計畫造訪越南中部的峴港。這可能成為1975年越戰結束至今，美國派遣規模最大武力抵達越南。



馬提斯與越南國防部長吳春歷（Ngo Xuan Lich）會面後，與越南國家主席陳大光見面時表示：「從戰後遺產議題，到吳部長所稱軍事對軍事雙邊關係的正向發展等方面來看，我深信我們走在正確道路上。」



美國五角大廈發言人戴維斯（Jeff Davis）上校證實，馬提斯與吳春歷確實討論到航空母艦訪問計畫，而越南國防部正尋求國家領導人最終批准。



他說：「我們預期（計畫）將獲批准，並將在3月派遣航空母艦至峴港。」



由於中國擴張軍事勢力，特別是針對南海議題採取獨斷立場，並在南海進行築島活動，越來越多國家感到緊張並密切觀察。因此，這些國家將會樂見美國航空母艦訪問越南。



交通繁忙的南海，是連結東北亞、中東和歐洲的全球貿易關鍵航道。出於對中國的不信任，美國、日本、印度和澳洲正加緊軍事合作。這些國家在它們所稱的「印太」（Indo-Pacific）地區，組成自由民主國家的印太四國。