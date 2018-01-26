臺灣期貨交易所赴泰國參加第21屆期貨市場協會(AFM)年會

臺灣期貨交易所代表團赴泰國參加1月25日至26日舉辦之第21屆期貨市場協會(Association of Futures Market, AFM)，期交所自2007年成為會員以來，即積極參與協會活動，多次擔任專題座談與談人，並於2015年獲選監事(Supervisory Board)至今。

本次年會主要議題包括：泰國金融業的發展現況、亞太地區交易所之發展現況及展望、全球交易所面臨的機會與挑戰、大宗商品市場成功發展的關鍵要素、交易所的社會責任─環保、公司治理及永續發展等，另就近來國際上十分受到矚目的虛擬貨幣發展現況進行討論。期交所黃定容副理亦受邀擔任其中兩場座談會與談人，除介紹期交所商品成功經驗，亦就新興市場交易所之發展現況分享其見解，並介紹期交所近年來就永續發展議題之成果及理念。

本次會議期間，期交所代表並會晤泰國期貨交易所(Thailand Futures Exchange)、河內證券交易所(Hanoi Stock Exchange)、印尼商品及衍生性商品交易所(Indonesian Commodity and Derivatives Exchange)等代表，就我國推動南向政策之機會及可行方向交換意見。

此外，期交所代表亦與甫簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄(MOU)之白俄羅斯商品交易所(Belarusian Universal Commodity Exchange)代表Mr. Aliksandr Bashliy就雙方未來之合作方向進行初步意見交流。期交所再次藉由參與國際會議，成功宣傳我國期貨巿場發展成果，並推動與各國交易所之合作交流，對我國拓展期貨巿場國際化及提昇國際知名度，再度交出漂亮成績單。