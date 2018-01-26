台灣棋士謝依旻　重摘本因坊頭銜「不到最後不要放棄」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）生涯8度贏得日本女流本因坊頭銜的台灣旅日棋士謝依旻，多次面對勁敵挑戰，過程雖然辛苦，但憑藉堅強信念，成功奪回日本圍棋界榮譽。



中央社今(26)日報導，由日本共同通訊社、日本棋院共同主辦的第36屆女流本因坊就位儀式，在東京一所飯店舉行，謝依旻的父母特別從台灣前來觀禮。謝依旻2017年重新奪回女流本因坊寶座，生涯已第8度拿下頭銜。



謝依旻以和服出席儀式，接受頒獎與祝賀。談到穿和服，謝依旻表示，本來沒要穿，但幾天前心情突然轉變，加上接下來還有其他雜誌拍照，所以決定還是穿和服。



她接受採訪時，談到去年精采的頭銜爭霸戰時表示，從2017年3月開始，共有3次頭銜戰都輸給同一位對手，多少還是有心理壓力。比賽開始前對自己沒什麼信心，把目標定成只要不要3連敗就好。

駐日代表謝長廷26日稱讚，謝依旻鼓舞很多喜愛圍棋的年輕人。中央社

謝依旻說：「5戰3勝制比賽進行到膠著的2勝2負時，一度覺得這次頭銜戰是不是不行了；但在第4局到第5局比賽間，大概有10天左右時間，就去放鬆一下，看了最近很喜歡的寶塚劇團的劇。」



她說：「劇中有人向主角說了一句話，不到最後絕對不要放棄，要相信自己的信念。想到當時自己的狀況，那句話給了很大激勵。」

她強調，那次比賽中學到很多東西，尤其真的是不到最後不要放棄。



女流本因坊頭銜是謝依旻自幼的憧憬。她回憶，開始學棋時，這算是女流棋界第一大頭銜，是從小的目標，來到日本也希望有一天能挑戰這個頭銜。



謝依旻說：「第一次拿到女流本因坊頭銜是2007年，當時非常開心，但真的沒想到能拿這麼多次。」接下來謝依旻希望最近一次比賽能有好成績，3月有日本主辦的世界大賽，也希望有好的表現。

駐日代表謝長廷26日稱讚，謝依旻鼓舞很多喜愛圍棋的年輕人，也對台日交流做出很大貢獻。

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